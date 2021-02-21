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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Down sendromlu yazar kitabını Uysal için imzaladı

İHA

Down sendromlu yazar kitabını Uysal için imzaladı

Ortaokul yıllarından itibaren yazdığı şiirleri ‘Ezberim’ isimli kitabında bir araya getiren down sendromlu Mustafa Talha Uranlı, imzalı bir baskısını Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’a hediye etti. Başkan Uysal, yeni kitap hazırlıklarına başladığı müjdesini de veren Talha’yı kutladı.

Muratpaşa Belediyesi ve Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’nin öğrencilerinden down sendromlu Mustafa Talha Uranlı’nın ilk şiir kitabı ‘Ezberim’ çıktı. Ortaokul yıllarından bu yana yazdığı şiirleri bir araya getiren 26 yaşındaki Talha’nın kitabında 92 şiiri bulunuyor.

Talha, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ı makamında ziyaret ederek imzalı bir kitabını hediye etti. Yazarlığın yanı sıra fotoğraf çeken, drama ve ritim gibi farklı hobileri olan, masa tenisinde madalyalı bir sporcu olan Talha, her kitabın olduğu gibi kendi kitabının da bir öyküsü olduğunu söyledi. Yazarken kendisini iyi hissettiğini söyleyen Talha, “Benim bir hayalim vardı. Bir kitap yazmak. Yazar olmak istiyorum ve bunu gerçekleştirdim. Kitaptaki şiirlerin hepsi bana ait” dedi. Sosyal medya üzerinden güzel yorumlar aldığını belirten Talha, yeni kitabı için şimdiden hazırlıklara başladığını da aktardı.

Başkan Uysal, başarısı dolayısıyla kutlarken eğitim, emek, azim ve kararlılıkla nelerin başarılabileceği konusunda Talha’nın herkes için iyi bir rol model olduğunu söyledi. Talha’yla uzun yıllardır dostluğunun devam ettiğini belirten Başkan Uysal, “Talha, renkli kişiliği ve cana yakınlığıyla bizi her zaman şaşırttı. Beş yıl önce bana bir şiirini hediye etmişti. O büyük bir mutluluktu ama bugün tüm bu emeğin bir kitapta toplanmış olduğunu görmek, üstelik şair dostumun elinden imzalı kitabına da kavuşmak çok daha büyük bir mutluluk. Kutluyorum” diye konuştu.

Başkan Uysal, ziyarette Talha’nın istediğini de kırmadı ve bir şiirini okudu. Talha, Ümit Uysal’ın okuduğu şiiri, “Muratpaşa Belediye Başkanı Sayın Ümit Uysal’ın sesinden Mustafa Talha Uranlı şiirinden bir sunum. Teşekkür ederiz Başkanım” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

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