Antalya'da park halindeki kamyonet yandı

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Antalya'da park halindeki kamyonet, çıkan yangında büyük hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre olay, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi'nde meydana geldi. Park halindeki kamyonetten alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bir vatandaş eline aldığı hortum ile yanan araca su sıksa da başarılı olamadı. Alevler kısa sürede aracın şoför mahallini tamamen sardı. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın söndürülürken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.