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Antalyaspor seriyi bir bir sürdürüyor

DHA

Antalyaspor seriyi bir bir sürdürüyor


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA) -FRAPORT TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda oynadığı maçta Gaziantep FK ile golsüz berabere kalarak yenilmezlik serisini toplamda 10 maça çıkardı. Kırmızı beyazlı takım ligde oynadığı son 4 hafta da sahadan beraberlikle ayrıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 0-0 golsüz berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, 1 puana abone oldu. Akdeniz ekibi ligde oynadığı son 10 haftada 3 galibiyet, 7 beraberlik alırken, son 4 maçında ise sahadan '1' puan alarak ayrıldı.
SON 4 MAÇ BERABERE
Süper Lig'de 6-0'lık Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından oynadığı 10 maçta 16 puan toplayan Fraport TAV Antalyaspor, ligin en çok berabere kalan takımı konumunda. Akdeniz ekibi ligin ilk yarısında Beşiktaş, Gaziantep FK, Kasımpaşa, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Demir Grup Sivasspor, Galatasaray, Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor ile sezonun ikinci yarısında oynanan ve son 4 haftayı kapsayan Beşiktaş, Yukatel Denizlispor, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında berabere kaldı. DHA-Spor Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-02-22 10:42:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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