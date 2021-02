Coğrafi işaretli tonlarca karyağdı armudu alıcı bekliyor Türkiye'nin karyağdı armut ihtiyacının yüzde 60'ının karşılandığı ilçede üreticiler, meyvelerinin zincir market reyonlarına girmesini istiyor

Türkiye'nin karyağdı armut ihtiyacının yüzde 60'ının karşılandığı Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, tonlarca armut depoda kaldı.

Korkuteli ilçesine ait coğrafi işaretli karyağdı armudu üreticileri, armutlarını satamadıkları için zor günler geçiriyor. Tonlarca karyağdı armudu soğuk hava depolarında alıcılarını bekliyor. Vatandaşlar, geçen yıllarda erken hasat yapılıp tatları oturmadan piyasaya sürülen karyağdı armutlarını tercih etmiyor. Üreticiler ise 12 yıldır karyağdı armutlarının zamanında toplandığını ve tatlarının yerinde olduğunu, vatandaşların gönül rahatlığı ile bu armutları tüketebileceğini söylüyor.



“Karyağdı armudunu birkaç yıldır satmakta zorlanıyoruz”

Antalya’nın Korkuteli ilçesi Yazır Mahallesinde armut ve elma üretimi ile uğraşan Mehmet Ece, “Korkuteli karyağdı armudunu birkaç yıldır satmakta zorlanıyoruz. Önceki yıllarda, hasadı erken yapılarak piyasa sürüldü. Erken hasattan dolayı aromasını alamadığı için son zamanlarda tatsız armut olarak biliniyor. Mevsiminde zamanında hasat yapılırsa yemesi güzel aroması bir armut. İnsanların yemesini isteriz. Biz de bunu yetiştirmek için çok emek harcıyoruz. Maliyetleri yüksek ilaç, gübre, işçilik bunlar hep bize külfet ve maliyet biz de bunu satarsak daha zevkle şevkle üretimimizi yapacağız. Alanya'da pazara gidiyorum tezgah açıyorum. Orada kendimiz bir şekilde değerlendiriyoruz ama pazar imkanı olmayan üretici var onlar zor durumda onlar hiç satamıyor” dedi.



“Çoğu market reyonlarına koymaktan kaçındı”

Antalya Korkuteli Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Dudu Karataş, “Bu sene maalesef karyağdı armudunu özellikle pandemiden dolayı satmakta sıkıntı çekiyoruz. Bir de karyağdı armudu, ne kadar coğrafi işaretli ürün de olsa her markete tanıtımını yapmış olsak bile çoğu market reyonlarına koymaktan kaçındılar. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Zincir marketler, reyonlarında yer verseler karyağdı armuduna depolarda armut diye bir şey kalmaz. Deveci, santamaria armutları, marketlere giriyor. Fakat karyağdı ne hikmetse bir türlü reyonlara giremedi. Bununla ilgili çok çalışma yapıyoruz. Bursa'dan santamariayı 6 liraya alıyorlar ama karyağdı armudunu 3 liraya satamıyoruz. Bizim ricamız, zincir marketleri bir an önce harekete geçirip buradaki üreticiye destek vermelerini sağlamak. Belediye başkanı, kaymakam, bunun mutlaka tanıtımını yapmak zorundayız. Başka çıkar yolu bulamayacağız. Yoksa diğer türlü artık bu üretici yavaş yavaş ağaçlarını kesecek. Bu ağaçlar o kadar zor yetişiyor, o kadar emeklerle yetişiyor ki bir ağaç meyve vermeye 56 yılda ancak başlayabiliyor. Bir çocuk gibi düşünün. En azından ekilmiş ağaçları muhafaza edebilirsek bu bile bizim ekonomimize katkıdır. Şuan biz mesela elmada da sıkıntı çekiyoruz. Daha önce üreticilerimiz elma satamadıkları için ağaçlarını kesmişlerdi. Limon ağaçlarını kestiler. Maalesef bu sirkülasyon her yıl devam ediyor” diye konuştu.



“Üreticisinin erken toplamasından dolayı böyle sıkıntılar çekildi”

Soğuk hava deposu işleten Osman Deviren, “Korkuteli’ne has karyağdı armudunda daha çok sıkıntı var. İlk zamanlar üreticisinin erken toplamasından dolayı böyle sıkıntılar çekildi. Şimdi düzeltiliyorlar. Öyle olduğu halde yine de satışları satışı zor bir ürün oldu artık. Gerek üretici maliyetleri çok zor, gerekse tüccarların paketlemesi zor. Günden güne Korkuteli bölgesinde artık insanlar ağaçlarını kesiyor. Ürün gittikçe değerini kaybediyor. Uygunsuz şartlarda zamansız toplamalardan dolayı bazı sıkıntılar yaşandı ve gerçek tüketiciye nasıl yemesi üzerine tavsiyelerde bulunulmadı. Pazarlama konusunda bizimde yanlışlıklarımız olmuştur ama dediğim gibi başta üretici çok erken toplamadan dolayı çok aşırı ilaçlamalardan dolayı bu şekil sıkıntılar oldu 1 2 yıldır bilinçli bir şekilde toplanıyor ama pazar payı gerçekten düştü. Üreticilerimize tavsiyemiz bu armudu aldıktan sonra böyle biraz bekletin, sararır ve çok lezzetli bir hale gelir. Gerek çiftçimize destek gerek tüccarlarımıza, biz de elimizden gelenin en iyisini sunmaya çalışalım. Korkuteli’ne has karyağdı armudunun yenmesini tavsiye ederim. Pandemi döneminde gerek tüketicimiz gerek biz tüccarlar gerek üreticimiz elinden geleni yaparak birbirilerine destek çıkmalarını bekliyorum” şeklinde konuştu.

