Antalya'da sokağa çıkma yasağını delenlere ceza yağdı

Antalya'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden 630 kişiye toplam 1 milyon 887 bin 975 lira ceza kesildi.

Antalya'da yeni tip Korona virüs (Covid 19) ile mücadele kapsamında getirilen sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği belirlenen 630 kişiye toplam 1 milyon 887 bin 975 lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentteki denetimlerini artırdı.

Kavşaklarda nöbet tutup, cadde ve sokaklarda devriye gezen ekipler, sokağa çıkma yasağını ihlal eden 630 kişiye toplam 1 milyon 887 bin 975 lira ceza uyguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.