Antalyalı iş insanlarına indirimli elektrik hizmeti



ANTALYA, (DHA)Enerji tedarik şirketi Sepaş Enerji, ANTGİAD ile iş birliğine başladığını açıkladı. İmzalanan protokol doğrultusunda, dernek üyeleri indirimli elektrik hizmetinden faydalanabilecek.Türkiye genelinde 4 milyon kişiye enerji hizmeti sunan Sepaş Enerji yeni iş birliğini duyurdu. Antalya Genç İşinsanları Derneği (ANTGİAD) ile yapılan anlaşma sayesinde 158 dernek üyesi, işletmelerindeki elektrik tüketiminde indirimli tarifeden yararlanabilecek. Önceki gün gerçekleşen imza törenine ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Osman Sert ve Sepaş Enerji Orta Ölçekli Müşteriler Bölge Müdürü Barış Mekik katıldı."ANTALYA SANAYİSİNE ARTI DEĞER HEDEFİ"Anlaşmanın Antalyalı genç iş insanları için hayırlı olmasını dileyen Mekik, şunları söyledi:"Bütünleşik portföy anlayışımızı, Türkiye´nin dört bir tarafındaki farklı sektörlerden iş ortaklarımızdan edindiğimiz deneyim birleştirerek, ülke geneline yayılan satış ağıyla hizmet veriyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını önceden belirleyip, onlar için en özel teklifi hazırlıyoruz. Bu sayede fiyatta rekabetçilik ve şeffaflık yaklaşımıyla, tüketim profiline göre en avantajlı seçeneği öneriyoruz. ANTGİAD ile imzaladığımız protokolün Antalya sanayisine ve genç iş insanlarına artı değer katacağına inanıyoruz."DHA-Ekonomi Türkiye-Antalya DHA

2021-02-22 11:57:12



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