Gaziantepli hasta ALKÜ'de şifa buldu

Başarılı cerrahi operasyonlarla adından sıkça söz ettiren Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevre illerden de tercih ediliyor. Gaziantep’te yaşayan 37 yaşındaki Zahide Kerkez şifayı Alanya’da buldu.

Gaziantep’te yaşayan Zahide Kerkez, uzun süredir devam eden şiddetli boyun ve sağ kol ağrısının yanında güçsüzlük şikayetleri üzerine uzun araştırmaları sonucunda Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Yücel ile iletişime geçti. Yapılan tetkik ve radyolojik incelemeler neticesinde Zahide Kerkez’in boyun fıtığı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Op. Dr. Yücel, ALKÜ Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Seçer ile iletişime geçerek hasta Kerkez’i ameliyata aldı.



“Hastanemizi tercih etmesinden mutlu olduk"

Başarılı geçen operasyon sonrası hasta ile bir araya gelen Beyin Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Engin Yücel; hastanenin çevre illerden gelen hastalar tarafından tercih edilmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Dr. Yücel: “Zahide Hanımın boyun ve sağ kolunda şiddetli ağrısı ve güçsüzlüğü vardı. Görüntüleme ve muayene sonucunda hastanın 2 ayrı yerinde boyun fıtığı olduğunu tespit ettik. Doç. Dr. Mehmet Seçer ile mikroskop altında küçük bir kesiden girerek fıtığı boşaltıp bölgeye kafes titanium implantlarını yerleştirdik. Böylece boyunun çökerek normal yapısının bozulmasını ve sinir kökü kanalının sıkışmasının önüne geçtik. Bu ameliyat, ülkemizin her yerinde başarılı bir şekilde yapılmaktadır. Hastamızın memleketimizin bir köşesinden kalkıp hastanemizi tercih etmesi bizleri çok mutlu etti. Doç. Dr. Mehmet Seçer hocamızın sayesinde deneyim gerektiren ameliyatlarda daha cesaretli olmaya başladık. Özellikle anevrizma denilen hastanın haberi olmadan beyin damarlarının baloncuklaşması ve kanamayla kendini belli eden bu tür hastalıkların artık ameliyatlarını hastanemizde başarılı bir şekilde yapıyoruz. Mikroskop yardımıyla boyun ve bel kırıklarını da hastanemizde başarılı bir şekilde tedavi etmekteyiz” şeklinde konuştu.

“Kol gücüm geri geldi”

Hasta Zahide Kerkez ise; “Eşimle birlikte uzun bir araştırma yaptık. Araştırmalar sonucunda ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelme kararı aldık. İyi ki gelmişiz. Başarılı geçen ameliyat sonrasında ağrılarım son buldu. Kol gücüm geri geldi. Eski sağlığıma kavuşmanın mutluluğunu yaşıyorum” ifadelerine yer verdi.

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