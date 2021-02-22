Konyaaltı Belediyesi’nden, AÜ’ye beslenme odağı

Konyaaltı Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde yer alan Akdeniz Üniversitesi (AÜ) yerleşkesindeki sokak hayvanları için 6 farklı beslenme odağı oluşturarak hayvanların beslenmesine destek sağlıyor.

Küresel salgın nedeniyle uygulamalı dersler dışında yüz yüze eğitime ara verilen AÜ’de, çoğunlukla öğrenciler tarafından beslenen sokak hayvanları da beslenme konusunda sıkıntı yaşadı. İlçe genelinde farklı noktalara yerleştirilen beslenme odakları ile bu sorunu çözen Konyaaltı Belediyesi, AÜ’de de benzer bir uygulama gerçekleştirdi. Üniversite yerleşkesinin farklı noktalarına 6 beslenme odağı koyan Konyaaltı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bu beslenme odaklarına düzenli olarak mama ve su ilave ederek sokak hayvanlarının beslenme sorununu çözdü.

"Her canlıdan sorumluyuz"

Küresel salgın ile her alanda mücadele ettiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle özellikle hafta sonları sokak hayvanlarının zor günler yaşadığını kaydetti. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ilçenin farklı noktalarına beslenme odakları yerleştirdiğini ve bu ünitelere düzenli mama ile su eklediğini dile getiren Başkan Semih Esen, bu çalışmayla özellikle sokağa çıkma yasağının uygulandığı günlerde sokak hayvanlarının aç kalmalarının önüne geçtiklerini bildirdi. Benzer durumun AÜ yerleşkesinde de yaşandığı ihbarı üzerine ekipleri yönlendirdiklerini ve 6 beslenme odağını da kampüse yerleştirdiklerini belirten Semih Esen, üniversite kampüsü içerisindeki sokak hayvanlarının da ekiplerce düzenli olarak besleneceğini kaydetti.

AÜ yerleşkesi içerisindeki sokak hayvanlarının çoğunlukla öğrenciler tarafından beslendiğini dile getiren Hayvan Severler Topluluğu Başkan Yardımcısı Veysel Durmaz, salgın nedeniyle öğrenci yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı kampüste sokak hayvanlarının da zaman zaman beslenme noktasında sıkıntıya düştüğünü söyledi. Veysel Durmaz, Konyaaltı Belediyesi’nin yardım eli uzattığını ifade ederek Başkan Semih Esen’e teşekkür etti.

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