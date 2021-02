Başkan Toplaloğlu:" Özel çocukların her zaman yanındayız"

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Özel Umut Su Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaretinde özel öğrencilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Başkan Topaloğlu, Arslanbucak Mahallesi’nde hizmet veren Özel Umut Su Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Başkan Yardımcısı Emin Gül'ünde yer aldığı ziyarette, Necati Topaloğlu, merkezin kurucusu Sera Şimşek ve Kurum Müdürü Serdar Eğer ile birlikte özel çocuklar ile birebir ilgilendi.

Topaloğlu," Bugün, özel öğrencilerimiz bizler için çok kıymetlidir. Onların daha iyi bir eğitim alması için Kemer Belediyesi olarak her zaman yanlarındayız. Kısa süre çerisinde belediye olarak merkezin boya ve eksiklerini giderdik. Üzerimize düşen ne varsa bu çocuklarımız için yapacağız ve her zaman onların yanında yer alacağız” dedi.

