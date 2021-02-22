Avrupa´nın en büyük Pro-Am Golf Turnuvası, 7'nci kez Regnum Carya´da



Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, (DHA) 7'ncisi gerçekleşecek Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, Regnum Carya ev sahipliğinde 21-28 şubat tarihlerinde golf tutkunlarını bir araya getiriyor. Avrupa´nın en büyük ProAm Golf turnuvası oluşuyla prestijini koruyan Regnum Carya Pro-Am, bu yıl 260 kişinin katılımıyla heyecanlı bir turnuvaya daha imza atmaya hazırlanıyor.

Avrupa´nın en büyük Pro-Am golf turnuvası olma özelliğiyle bu yıl 7'ncisi düzenlenecek olan Regnum Carya Pro-Am Golf Turnuvası, 21-28 Şubat tarihlerinde Regnum Carya´da gerçekleşecek. Avrupa´nın en özel golf destinasyonlarından biri olan Belek´te düzenlenecek turnuvaya, 260 kişilik rekor katılım bekleniyor. Aynı zamanda Avrupa´nın para ödülü en yüksek Pro-Am Golf Turnuvası unvanına da sahip olan Regnum Carya Pro-Am'de, turnuva sonunda kazanan tüm sporcular ödüllendirilecek.

Avrupa´nın ilk ve tek tamamen aydınlatılmış golf sahası Carya Golf Club ve Türkiye´nin ilk golf kulübü National Golf Club´da gerçekleşecek turnuvaya, ünlü golfçülerin yanı sıra, dünyanın birçok bölgesinden 260 golf tutkunu eşlik edecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya Namık Kemal KILINÇ

2021-02-22 14:16:00



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