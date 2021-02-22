Manavgat'taki hayvan atıkları tepki çekti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alan kenarına bırakılan hayvan atıkları tepki çekti.



Sarılar Mahallesi Kır Mevkiinde Naras Köprüsü yakınlarına kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından araçlarla getirilerek bırakıldığı ileri sürülen kemik ve iç organlardan oluşan hayvan atıkları tehlike saçıyor. Kemik ve iç organlardan oluşan atıkların çevre kirliliğinin yanı sıra köpek ve diğer hayvanların zehirlenmesine neden olduğuna dikkat çekildi.



Atıkların bırakıldığı yerde arı kovanları bulunan genç kız, “Burada bizim gibi bir çok arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan insanlar bulunuyor. Burada çok ciddi manada bir çevre kirliliği söz konusu. Naras Köprüsü'nün girişinden itibaren çevre ciddi manada kirlenmiş durumda. Hayvansal ve evsel atıklar atılmış durumda. Şu an bulunduğumuz yerde daha fazla atık madde vardı. Çevredeki köpek ve diğer hayvanlar yemek ve dağıtmak suretiyle bu duruma getirdi. İnsanları çevre konusunda duyarlı olmaya, yetkilileri de göreve davet ediyoruz. Bu kemik ve diğer atıkları yediği için köpeklerimizden 2 tanesi rahatsızlanmış durumda. Sürekli yatıyor. Buradan atık yiyen diğer hayvanların da aynı durumda olduğunu tahmin ediyorum. Çevreye karşı duyarlı olalım” dedi.

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