Manavgat'taki hayvan atıkları tepki çekti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat'taki hayvan atıkları tepki çekti

İHA

Manavgat'taki hayvan atıkları tepki çekti

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alan kenarına bırakılan hayvan atıkları tepki çekti.

Sarılar Mahallesi Kır Mevkiinde Naras Köprüsü yakınlarına kimliği belirsiz kişi yada kişiler tarafından araçlarla getirilerek bırakıldığı ileri sürülen kemik ve iç organlardan oluşan hayvan atıkları tehlike saçıyor. Kemik ve iç organlardan oluşan atıkların çevre kirliliğinin yanı sıra köpek ve diğer hayvanların zehirlenmesine neden olduğuna dikkat çekildi.

Atıkların bırakıldığı yerde arı kovanları bulunan genç kız, “Burada bizim gibi bir çok arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan insanlar bulunuyor. Burada çok ciddi manada bir çevre kirliliği söz konusu. Naras Köprüsü'nün girişinden itibaren çevre ciddi manada kirlenmiş durumda. Hayvansal ve evsel atıklar atılmış durumda. Şu an bulunduğumuz yerde daha fazla atık madde vardı. Çevredeki köpek ve diğer hayvanlar yemek ve dağıtmak suretiyle bu duruma getirdi. İnsanları çevre konusunda duyarlı olmaya, yetkilileri de göreve davet ediyoruz. Bu kemik ve diğer atıkları yediği için köpeklerimizden 2 tanesi rahatsızlanmış durumda. Sürekli yatıyor. Buradan atık yiyen diğer hayvanların da aynı durumda olduğunu tahmin ediyorum. Çevreye karşı duyarlı olalım” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kaş Belediyesinden evde temizlik hizmeti
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden evde temizlik hizmeti
Avrupa´nın en büyük Pro-Am Golf Turnuvası, 7'nci kez Regnum Carya´da
YEREL HABERLER Avrupa´nın en büyük Pro-Am Golf Turnuvası, 7'nci kez ...
Kepez Belediyesinin sokak hayvanları mama projesi, Türkiye’ye örnek oldu
YEREL HABERLER Kepez Belediyesinin sokak hayvanları mama projesi, ...
FT Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER FT Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı ...
Büyükşehirin ilçelerdeki kış mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Büyükşehirin ilçelerdeki kış mesaisi sürüyor
Başkan Toplaloğlu:" Özel çocukların her zaman yanındayız"
YEREL HABERLER Başkan Toplaloğlu:" Özel çocukların her zaman ...
Manavgat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Manavgat'ta otomobil ile minibüs çarpıştı: 1 yaralı
Büyükşehir ASFİM’de yeniden spor zamanı
YEREL HABERLER Büyükşehir ASFİM’de yeniden spor zamanı
Antalya’ya turizmde yeni rakip geliyor Recep Yavuz: “AB’nin korona kısıtlamalarına takılan Antalya’dan neredeyse hiç söz edilmiyor”
YEREL HABERLER Antalya’ya turizmde yeni rakip geliyor Recep Yavuz: ...
Konyaaltı Belediyesi’nden, AÜ’ye beslenme odağı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden, AÜ’ye beslenme odağı
Büyükşehirin Balbey Projesi Kent Konseyi İmar Grubu’na anlatıldı
YEREL HABERLER Büyükşehirin Balbey Projesi Kent Konseyi İmar ...
Antalya'da kumar oynayan ve oynatanlara 59 bin TL ceza
YEREL HABERLER Antalya'da kumar oynayan ve oynatanlara 59 bin TL ...
Gaziantepli hasta ALKÜ'de şifa buldu
YEREL HABERLER Gaziantepli hasta ALKÜ'de şifa buldu
Antalyalı iş insanlarına indirimli elektrik hizmeti
YEREL HABERLER Antalyalı iş insanlarına indirimli elektrik hizmeti
Geleceğin kenti Muratpaşa
YEREL HABERLER Geleceğin kenti Muratpaşa
Döşemealtı Belediyesinden Yeşilbayır'a parke ve yol çalışması
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesinden Yeşilbayır'a parke ve yol ...
Antalya'da sokağa çıkma yasağını delenlere ceza yağdı
YEREL HABERLER Antalya'da sokağa çıkma yasağını delenlere ceza yağdı
Coğrafi işaretli tonlarca karyağdı armudu alıcı bekliyor Türkiye'nin karyağdı armut ihtiyacının yüzde 60'ının karşılandığı ilçede üreticiler, meyvelerinin zincir market reyonlarına girmesini istiyor
YEREL HABERLER Coğrafi işaretli tonlarca karyağdı armudu alıcı ...
Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran´ın annesine saldırı
YEREL HABERLER Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran´ın annesine ...
Metruk binaya giren şüpheli, polislere 'dayılandı' "Benim kim olduğumu biliyor musunuz' diyerek tehditler savuran şüpheli, polislere sürekli 'dayı' diye hitap etti Emniyete götürülen şahsın, konut dokunulmazlığı suçundan arandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Metruk binaya giren şüpheli, polislere ...
Antalyaspor seriyi bir bir sürdürüyor
YEREL HABERLER Antalyaspor seriyi bir bir sürdürüyor
Grand Prıx Velo Alanya Bisiklet Yarışı
YEREL HABERLER Grand Prıx Velo Alanya Bisiklet Yarışı
Memesinden 4,5 kiloluk kitle çıkarıldı
YEREL HABERLER Memesinden 4,5 kiloluk kitle çıkarıldı
ATB ve Tarım Orman İl Müdürlüğünden pandemi günlerinde tarım eğitimi
YEREL HABERLER ATB ve Tarım Orman İl Müdürlüğünden pandemi ...