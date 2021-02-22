Turizm kenti Antalya'da 55 noktada karantina uygulaması

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, yeni tip korona virüs (Kovid19) ile mücadele kapsamında bulaş riski nedeniyle il genelinde 55 noktada karantina uygulaması yapıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı verilerine göre Antalya'nın ortalama günlük vaka sayısı 308'den 317'ye yükselirken, son verilerle bu rakam 100 bin kişide 8 bin 715 kişi olarak ölçüldü. Turizm kenti Antalya'da korona virüste tablonun yukarıya doğru seyretmesi nedeniyle Antalya Valiliği de harekete geçti.

Vali Ersin Yazıcı, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, “Kıymetli Antalyalılar, korona virüsle mücadele kapsamında, bulaş riski nedeniyle ilimiz genelinde 55 noktada karantina uygulaması yapılmaktadır. Vatandaşlarımızın ihtiyaçları vefa sosyal destek ekiplerimizce karşılanmaktadır. Başarı, tedbirlere uymakla sağlanır" ifadelerine yer verdi.

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