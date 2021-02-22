Kemer Belediyesinden caretta caretta toplantısı

Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar, Çıralı'nın simgesi caretta carettaların korunmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

Çıralı Deniz Kaplumbağaları Kooperatif Başkanı Erdal Elginöz, Kooperatif Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Şahin ve Çıralı Muhtarı Habib Altınkaya, Kemer Belediyesi Başkan Vekili Hasan Ali Acar'ı ziyaret ederek, Çıralı ve bölgenin simgesi olan Deniz Kaplumbağalarının bölgedeki yaşamları hakkında bilgilendirme yaptı.

Yapılan sunumda Masmavi denizi, uzun plajı ve yeşil doğasıyla en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Çıralı'nın simgesi Caretta Caretta'ların bölge için önemi anlatıldı.

Ziyarette, Belediye Veterineri Fevzi Uz da yer alırken, Başkan Vekili Hasan Ali Acar yaptığı açıklamada, caretta carettaların Çıralı bölgesi için çok önem taşıdığını ve korunması adına da Kemer Belediyesi adına gereken her türlü desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi.

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