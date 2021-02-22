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Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2´si çocuk 5 yaralı

DHA

Otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 2´si çocuk 5 yaralı


Namık Kemal KILINÇ/ SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA´nın Serik ilçesinde otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, 2´si çocuk 5 kişi yaralandı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Serik´e bağlı Haspınar Mahallesi´nde meydana geldi. H.D. (24) yönetimindeki 07 AEF 087 plakalı otomobille karşı yönden gelen S.U. (57) idaresindeki 07 MBC 20 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, H.D. ile aynı araçta yolcu olarak bulunan K.K. (31), İ.K. (10), H.T.K. (7), S.D. (68) yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Serik Devlet Hastanesi ve Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne götürülerek, tedaviye alındı.
Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-02-22 20:12:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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