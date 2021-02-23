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Cezayirli iş insanını öldüren 2 sanığın ömür boyu hapsi istendi

DHA

Cezayirli iş insanını öldüren 2 sanığın ömür boyu hapsi istendi


Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da kaybolduktan 10 gün sonra otomobilinin bagajında cesedi bulunan Cezayirli iş insanı Mohammed Mekki'yi (44) öldürdükleri iddiasıyla tutuklu yargılanan kiracısı Rus Vladimir Saharabarin (19) ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke'nin (25), ömür boyu hapsi istendi.
Antalya'da emlak işi yapan Cezayirli Mohammed Mekki, geçen yıl Kurban Bayramı'nın son günü olan 3 Ağustos akşamı saat 22.30 sıralarında otomobiliyle ortadan kayboldu. Eşinden haber alamayan Sarah Deramchi Mekki (31), 4 yaşındaki kızıyla birlikte adliyeye giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Sarah Deramchi Mekki, eşinin kiracıları Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke'den kirayı almak için evden çıktığını, ancak geri dönmediğini anlattı. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada, kiracıların yaşadığı dairenin olduğu sitenin güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerde Mekki'nin 2 kiracısıyla birlikte siteden çıkıp otomobiline bindiği görüldü.
CESEDİ, OTOMOBİLİNİN BAGAJINDA BULUNDU
Emlak zengini olduğu öğrenilen Mekki, kaybolduktan 10 gün sonra evine 2 kilometre uzaklıkta terk edilmiş haldeki 07 MA 8918 plakalı otomobilinin bagajında ölü bulundu. Mekki'nin öldürüldüğünün ortaya çıkması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, özel ekip kurarak bölgedeki 150 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Özel ekip, birlikte otomobile bindikleri belirlenen Mekki'nin kiracıları Rus vatandaşı Vladimir Saharabarin ile Cezayirli Muhammed Ali Lalemeke'yi gözaltına aldı. Vladimir Saharabarin poliste susma hakkını kullandı, Muhammed Ali Lalemeke ise suçunu itiraf etti. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.
YARGILAMAYA DEVAM EDİLDİ
Antalya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan haklarında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan 2 sanık, suçu birbirinin üzerine attı. Davanın dün görülen duruşmasına Vladimir Saharabarin ve Muhammed Ali Lalemeke, cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Muhammed Ali Lalemeke savunmasında çok pişman olduğunu belirterek, "Vicdan azabı çekiyorum. Geceleri uyuyamıyorum" dedi.
Duruşma savcısı mütalaasında iki sanığın iddianamede belirtildiği gibi 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.
Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, taraflara mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN
2021-02-23 10:52:28

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