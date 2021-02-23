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(Özel) Karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi Güneşli havayı görenler soluğu plajlarda aldı

İHA

(Özel) Karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi Güneşli havayı görenler soluğu plajlarda aldı

Antalya’nın Alanya ilçesinde ise şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen sıcak ve güneşli havayı fırsat bilen yerli ile yabancı turistler soluğu plajlarda aldı. Beyaz örtüyle kaplanan Toros Dağları manzarası eşliğinde denize giren ve güneşlenenler keyifli anlar yaşadı.
Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı ve soğuk hava etkili olurken Alanya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığın 20, deniz suyu sıcaklığın ise 17. derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler, şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen güneşli havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Kleopatra, Keykubat ve Damlataş plajlarında kimileri yürüyüş yaparken, kimileri ise zirvesinde kar olan Toros Dağları'nın manzarası eşliğinde denize girdi. Kumlara, şezlonglara uzanan kişiler, kitap okudu ve uzun süre güneşlendi. Sahil kenarlarında oynayan çocuklar ve oltalarıyla balık tutunlar ise renkli görüntüler oluşturdu.

“Kar manzarası eşliğinde deniz keyfi yapıyoruz”
Sahile gelerek güneş keyfi yapan Ali Gündoğmuş, havanın çok olduğunu belirterek, oldukça keyif aldığını söyledi. Gündoğmuş, “Şubat ayının sonunda güzellikleri hala yaşıyoruz. Akılla gelen bütün ülkelerden gelen insanlar burada denize keyfi yapıyor. Kar manzarası eşliğinde deniz keyfi yapıyoruz. Bir yanda deniz, bir yanda kar ne mutlu bize” dedi.

“Alanya’da kar manzaralı güneşin keyfini çıkarıyoruz”
İstanbul’dan Alanya’ya tatile gelen Adnan Bıçakçı, Alanya’nın çok güzel olduğunu aktardı. Bıçakçı, “Yaklaşık 4 ay önce Alanya’ya geldim. Şuan Alanya’da kar manzaralı güneşin keyfini çıkarıyoruz. Hava çok güzel, burada denize girenler var. Alanya’nın denizi doğası ve her şeyi çok güzel. Tatil yapmak istenler için Alanya’yı özellikle tavsiye ederim. Diğer tatil şehirlerinde özellikle kış aylarında böyle hava sıcaklığı olmuyor. Ben İstanbul’a dönmek istemiyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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