Aytemiz Alanyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

Burcu MUTLU / ALANYA, (DHA)- Aytemiz Alanyaspor ligin 27'nci haftasında deplasmanda oynayacağı Karagümrük maçı hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçın hazırlıklarına turuncu yeşilli takım bugün yaptığı idmanla başladı. İki günlük iznin ardından bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başlayan antrenmanda tüm takım yer aldı. Isınma çalışmalarıyla başlayan antrenman daha sonra taktik çalışmasıyla devam etti. Akdeniz temsilcisi Karagümrük maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU
2021-02-23 18:53:22
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
-
Soru Bankası
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.