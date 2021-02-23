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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da anne- kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü

DHA

Antalya'da anne- kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da annekızın yaşadığı içi çöp dolu ev, çıkan yangında kül oldu. Evden çıkarılan anne- kız, gözyaşlarını tutamadı.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi 1273 Sokak üzerinde yer alan gecekonduda, bilinmeyen nedenle çıktı. Gazete, naylon gibi çöp atıklarla dolu olduğu iddia edilen Zehra Arıkan ve kızı Filiz Arıkan'ın yaşadığı gecekondu, bir anda alevler içerisinde kaldı. Zehra ve kızı Filiz Arıkan evden çıkarılırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. Kısa sürede olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Yangında gecekondunun yanında bulunan ve kullanılmayan boş bir depo ile park halindeki otomobil de zarar gördü. Zehra ve kızı Filiz Arıkan, yanan gecekondunun yan tarafında bulunan bankta otururken evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izledi. Filiz Arıkan, "Evim yandı, evim gitti" diyerek feryat etti.
'ÇÖP EV OLDUĞUNU ÖĞRENDİK'
Evin ilaçlanması için daha önceden Büyükşehir Belediyesine haber verdiğini ifade eden Sinan Mahallesi Muhtarı Hasan Özveren, "Büyükşehir ekipleri geldi ancak ilaçlayamadılar. İçeride anne ve kızın kaldığını öğrendim. Buranın çöp evi olduğunu öğrendik. Belediye ekiplerini çağırdık ancak anne ve kızı evden çıkaramadılar. Mahallede imza topladık, evi temizleyeceklerini söyleyince çıkmadılar. Tekrardan ekiplere haber verdim, onlar gelmeden yangın çıktı. Yangının da henüz nedeni belirlenemedi. İçerideyse her türlü pislik vardı" dedi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-02-23 22:50:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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