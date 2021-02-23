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Çöp ev alev alev yandı, anne ve kızı gözyaşlarına boğuldu Antalya'da çöp dolu evde yaşayan anne ve kızı, mahalledeki gençler tarafından son anda kurtarıldı

İHA

Çöp ev alev alev yandı, anne ve kızı gözyaşlarına boğuldu Antalya'da çöp dolu evde yaşayan anne ve kızı, mahalledeki gençler tarafından son anda kurtarıldı

Antalya’da çöp dolu bir gecekondu alev alev yandı. Yangında son anda kurtarılan anne ve kızı, evlerinin küle dönüşünü gözyaşlarıyla izledi. Yangında evin bitişiğindeki bir depo ile park halindeki araç da zarar gördü.
Yangın, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Sinan Mahallesi 1280 sokak üzerindeki tek katlı gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, Zehra Arıkan ve kızı Filiz Arıkan’ın yaşadığı gecekonduda, henüz belirlenemeyen bir sebepten yangın çıktı. İçerisi gazete, naylon gibi çöp atıklarla dolu olduğu iddia edilen evi alevler bir anda sardı. Bu sırada evde bulunan anne ve kız mahalle sakinleri tarafından son anda dışarıya çıkarıldı. Alevleri görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Gözyaşlarıyla izlediler
Yangında gecekondunun yanında bulunan ve içerisinde güvercinlerin de bulunduğu boş bir depo ile park halindeki bir araç da zarar gördü. Depoda bulunan güvercinler itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Anne ve kızı evlerinin yanışını gözyaşlarıyla izlerken, itfaiye ekipleri yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu alevleri söndürebildi. Polis yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

"İmza topladık, 'Biz evi temizleyeceğiz' deyip evden çıkmadılar"
Sinan Mahalle Muhtarı Hasan Özveren, “Buranın çöp ev olduğunu öğrendim. Belediye ve zabıtaya bildirdik, ekipler geldiler fakat anne ve kızı evden çıkaramadılar. Kaymakamlığa müracaat ettim. Mahalleden doktorlar da dahil olmak üzere imza toplayıp ekipler getirdim. Anne kız yalvardı 'biz evi temizleyeceğiz’ dediler ve evden çıkmadılar. Tekrar dilekçe toplayıp evden çıkaracaktık ama bana fırsat kalmadan da bu şekilde yangın çıktı. Yangının neyden çıktığını bilmiyoruz. Büyük ihtimalle yan taraftan çıkmıştır. Çünkü mahalleli şikayetçi. Kuş besliyorlardı, kuşları da salmıyorlardı” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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