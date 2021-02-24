Amatör fotoğrafçı gökyüzünde ilginç nesne fotoğrafladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Amatör fotoğrafçı gökyüzünde ilginç nesne fotoğrafladı

DHA

Amatör fotoğrafçı gökyüzünde ilginç nesne fotoğrafladı


Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gündoğmuş ilçesinde, yıldız fotoğrafı çekmeye giden Side Fotoğraf Kulübü Başkanı Abdurrahman Altıntaş, makinesini ayarlarken, huni biçiminde ilginç bir objenin fotoğrafını çekti. Objeyi görünce çok şaşıran ve fotoğrafın orijinalini hem Türk Uzay Ajansı'na hem de NASA'ya gönderdiğini belirten Altıntaş, "Yıldız fotoğrafı bile çekmeyi düşünmezken böyle bir şeyi yakalayabileceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde 5 yıldızlı bir otelin satış ve pazarlama direktörü olan Abdurrahman Altıntaş, 6 Şubat Cumartesi günü memleketi Gündoğmuş ilçesinin Güneyyaka Mahallesi'ne gitti. Mahallede gece geç saatlerde gökyüzünün çok berrak olması dolayısıyla yıldız fotoğrafları çekmek için hem makinesini denemek hem de daha sonraki çekimler için ayarlarını yapan Abdurrahman Altıntaş, gece yarısına yakın bir zamanda çeşitli açılardan deneme amaçlı bazı çekimler yaptı.
TÜRK UZAY AJANSI VE NASA'YA GÖNDERDİ
Çektiği görüntüleri bilgisayarına yükleyen Altıntaş, fotoğraflardan bir tanesinde huni biçiminde ilginç bir obje olduğunu fark etti. Belgesel fotoğrafları çektiği için gökyüzü fotoğrafçılığı konusunda tecrübesiz olan Altıntaş, fotoğrafı hem başkanı olduğu Side Fotoğraf Kulübü üyelerine hem de astrofotoğrafçılık konusunda çalışan arkadaşlarına gönderdi. Arkadaşları fotoğraflarda ışık patlaması veya başka bir şey olmadığını belirterek, garip nesnenin ne olduğuna karar veremedi. Altıntaş, fotoğrafı geçen günlerde mail yoluyla hem yeni kurulan Türk Uzay Ajansı'na hem de NASA'ya gönderdi.
'TESADÜF ESERİ BU GÖRÜNTÜYÜ FARK ETTİM'
Çektiği fotoğrafı, 'başıma gelen en garip olay' diye nitelendiren Altıntaş, Demirören Haber Ajansı´na (DHA) yaptığı açıklamada, 6 Şubat gecesi eniştesiyle otururken hem fotoğrafçılıktan konuştuklarını hem de gökyüzünün açık olması dolayısıyla makinesiyle deneme amaçlı birkaç yıldız fotoğrafı çekmek istediğini söyledi. Fotoğrafın orijinal halinin RAW formatında olduğunu anlatan Altıntaş, "RAW formatında bir fotoğrafın üzerinde yapılan manipülasyonu tespit etmek çok kolaydır. Ben ilk çektikten sonra fotoğraflara bakarken tesadüf eseri bu görüntüyü fark ettim. Bir flame ya da ışık patlaması olsaydı daha farklı olurdu ki fotoğrafın üzerinde başka yerlerde onlar var" dedi.
'DOĞAÜSTÜ VARLIK, UFO TARZI BİR VARLIK'
Güneyyaka'da belgesel nitelikli ve arşiv oluşturmak amacıyla yaşlı insanların fotoğraflarını çekmek istediğini anlatan Abdurrahman Altıntaş, "Eniştemle oturuyorduk, yıldızlardan bahsederken bir astrofotoğraf denemesi yapmak istedim. Astrofotoğrafçılıkta belirli ölçüler var, belirli matematik hesapları var. Onun dışına çıkarsanız yıldız izlerini kaydetmeye başlarsınız. Ben makinenin sınırlarını zorlarken birkaç kare fotoğraf çektim. Daha sonra yaptığım ayarları kaydetmek ve hatalarımı tespit etmek için yapmış olduğum denemeleri bilgisayara attım. Bilgisayarda fotoğrafları kontrol ederken, enteresan bir olayla karşılaştım. Gökyüzünde tarif edemediğim, doğaüstü varlık, UFO tarzı bir varlık olduğunu düşündüğüm bir nesneyi çektiğimi gördüm" diye konuştu.
'BİN YILDA, MİLYON YILDA BİR GERÇEKLEŞEN GÖKYÜZÜ OLAYI'
Çektiği fotoğrafı 'acaba yanılıyor muyum' diyerek, birkaç kişiye gösterdiğini belirten Altıntaş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Fotoğrafı astrofotoğrafçılıkla ilgilenen birkaç arkadaşıma da gönderdim. Bu ilk defa başıma geldiği için bir mercek patlaması veya flame olabilir mi diye. Fotoğrafa, Side Fotoğraf Kulübü üyelerimizle de baktığımızda hepimizin ortak fikri, bunun bir flame olmadığı, garip bir nesne olduğu, belki bin yılda, milyon yılda bir gerçekleşen gökyüzü olayı bile aklımıza geldi. Ama gökyüzü olayı olsaydı bundan daha fazla olması lazım diye düşündük. Daha sonra fotoğrafı yakınlaştırdığımda kuyruk kısmında insan yüzüne benzettiğim bir siluet olduğunu, bunun bir gökyüzü olayı olmadığını anladım."
'BÖYLE BİR ŞEY YAKALAYABİLECEĞİM HİÇ AKLIMA GELMEZDİ'
Fotoğrafla ilgili Türk Uzay Ajansı'na ve NASA'ya elektronik posta gönderdiğini söyleyen Abdurrahman Altıntaş, "Böyle bir şey yaşayabileceğim hiç aklıma gelmedi. O kadar fotoğraf çekiyoruz ki benim uzmanlık alanım ya da ilgi alanım astrofotoğraf değil. Ben tamamen belgesel, kompozisyon çekmeyi seviyorum. Çok nadirdir, makineyi elime alıp da yıldızları pozladığım. Astrofotoğrafçılık ayrı bir uzmanlık alanı gerektiriyor. Yıldız fotoğrafı çekmeyi bile düşünmezken, böyle bir şey yakalayabileceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.
OTEL ÇALIŞANI DENİZ ÜZERİNDE CİSİM GÖRDÜ
Öte yandan Antalya'nın Serik ilçesinde geçen yıl aralık ayında, otel çalışanı Ali Can, kıyıdan açıkta, deniz üzerinde havada duran bir cisim görmüş, ne olduğunu anlayamadığı cismin başkası tarafından da fark edildiğini ve kısa sürede ortadan kaybolduğunu söylemişti. Ali Can, "İlk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Heyecanlandım, biraz da korktum. UFO gibi şeyler de aklıma geldi" açıklamasında bulunmuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Manavgat Mithat ABAKAN
2021-02-24 08:23:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuzey ülkelerinin kuşu tarakdiş, Konyaaltı sahilinde görüntülendi
YEREL HABERLER Kuzey ülkelerinin kuşu tarakdiş, Konyaaltı sahilinde ...
Antalya'da anne- kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan yangında küle döndü
YEREL HABERLER Antalya'da anne- kızın yaşadığı 'çöp' dolu ev, çıkan ...
Çöp ev alev alev yandı, anne ve kızı gözyaşlarına boğuldu Antalya'da çöp dolu evde yaşayan anne ve kızı, mahalledeki gençler tarafından son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Çöp ev alev alev yandı, anne ve kızı gözyaşlarına ...
Adana'dan Antalya'ya gelen balkon fareleri yakalandı Şüphelilerin girdikleri evlerden cep telefonu çaldıkları, yerlerinin belirlenmemesi için pansiyonda kalıp, olaylarda ise kiralık araç kullandıkları belirlendi
YEREL HABERLER Adana'dan Antalya'ya gelen balkon fareleri ...
Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Alanyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına ...
Aytemiz Alanyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarına ...
Kumluca'da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kumluca'da otomobil sulama kanalına düştü: 2 yaralı
Alanyalılar sahilde güzel havanın keyfini çıkardı
YEREL HABERLER Alanyalılar sahilde güzel havanın keyfini çıkardı
Aromatik bitki üretimine yüzde 75 destek
YEREL HABERLER Aromatik bitki üretimine yüzde 75 destek
Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Gürhan: "Korkuteli pehlivanlar diyarıdır
YEREL HABERLER Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Gürhan: "Korkuteli ...
Korkuteli'de, engelli ve yaşlı bireylerin çipli kimlik kartı almasına kolaylık
YEREL HABERLER Korkuteli'de, engelli ve yaşlı bireylerin çipli ...
Korkuteli'de Vergi Haftası
YEREL HABERLER Korkuteli'de Vergi Haftası
(Özel) Karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde deniz keyfi Güneşli havayı görenler soluğu plajlarda aldı
YEREL HABERLER (Özel) Karla kaplı Toros Dağları manzarası eşliğinde ...
Kemer Belediyesinden yeşil alan çalışması
YEREL HABERLER Kemer Belediyesinden yeşil alan çalışması
Ali Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile yollarını ayırdı
YEREL HABERLER Ali Gürbüz, Antalya Büyükşehir Belediyesi ile ...
Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu Mustafa Yılmaz: “İlk hedefimiz Ziraat Türkiye Kupası’nda finale çıkıp, kupayı şehrimize getirmek”
YEREL HABERLER Antalyaspor Başkanı Mustafa Yılmaz oldu Mustafa ...
Engelli adamı dövüp, şişeye oturtmakla tehdit ettiler (2)
YEREL HABERLER Engelli adamı dövüp, şişeye oturtmakla tehdit ettiler ...
Antalyaspor'un yeni başkanı Mustafa Yılmaz oldu
YEREL HABERLER Antalyaspor'un yeni başkanı Mustafa Yılmaz oldu
Antalya'da kaza yapan otomobil önce devrildi, sonra alev aldı
YEREL HABERLER Antalya'da kaza yapan otomobil önce devrildi, sonra ...
Ölümlü kavgada gözaltına alınan 7 kişiden biri tutuklandı
YEREL HABERLER Ölümlü kavgada gözaltına alınan 7 kişiden biri ...
İşkenceci eşini öldüren Melek İpek hakkında 'Örselenmiş Kadın Sendromu' başvurusu
YEREL HABERLER İşkenceci eşini öldüren Melek İpek hakkında ...
Üst geçidin elektrik kablosu hafriyat kamyonunun üstüne düştü
YEREL HABERLER Üst geçidin elektrik kablosu hafriyat kamyonunun ...
Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, taksici esnafı ile buluştu Kepez Belediyesi pandemi sürecinde ilçedeki taksi duraklarını bin 521, taksileri ise 24 bin 180 kez dezenfekte etti
YEREL HABERLER Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, taksici esnafı ile ...
Antalya’nın nüfus artış hızında pandemi etkisi Antalya Kent Konseyi Başkanı Semanur Kurt: "Antalya'nın nüfus artış hızı geçen yılki yüzde 34.6'dan, yüzde 14.5'a düştü" "Antalya göç almaya devam ediyor ancak nüfus artış hızında pandeminin etkisi net bir şekilde görülüyor"
YEREL HABERLER Antalya’nın nüfus artış hızında pandemi ...