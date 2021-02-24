Şoförün gözüne güneş geldi, işçileri taşıyan minibüs kanala uçtu

Kendi mesajıyla 15 milyar dolardan oldu

Antalya’nın Alanya ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan minibüs, şoförün gözüne güneş gelince direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına uçtu.

Olay, Alanya ilçesine bağlı İncekum Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata çalışmaya giden bir grup Suriyeli işçiyi taşıyan panelvan minibüs, eski AlanyaAntalya yolu üzerinde şoförün gözüne güneş vurunca direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile sulama kanalına uçtu. Minibüsün kanalın kenarındaki korkuluk demirlerine asılı kalması ile büyük bir faciadan dönüldü. Kazada Suriyeli işçilerden yaralanan ya da ölen olmadı. Minibüs, olay yerine gelen kurtarma ekibi tarafından kanaldan çıkarıldı.

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