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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manavgat’a 4 milyon Avro’luk kanalizasyon yatırımı

İHA

Manavgat’a 4 milyon Avro’luk kanalizasyon yatırımı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat’ta çok önemli bir altyapı projesini daha hayata geçiriyor. 4 milyon 410 bin 639 Avro bedelli proje ilçede kapsamlı kanalizasyon imalatı ve rehabilitasyonu yapılacak.
Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü ilçelerdeki alt yapı eksiklerini gidermek için çalışmalarını sürdürüyor. Manavgat İlçesi’ne yapılacak 4 milyon 410 bin 639 Avro bedelli (yaklaşık 38 milyon lira) büyük çaplı altyapı yatırımı için imzalar atıldı. Manavgat bölgesinde kanalizasyon, kolektör, şebeke hattı ve terfi istasyonu rehabilitasyonu işlerini kapsayan sözleşmeyi Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü adına Genel Müdür İbrahim Kurt imzaladı.

“2023 yılında tamamlanacak”
İlçede kanalizasyon şebeke hattı işi sözleşmesi ile ilgili projelendirme çalışmaları da tamamlandı. Bu kapsamda 36 km şebeke hattı, 5 ayrı bölgede toplam 11 adet terfi istasyonu ve bu istasyonlara ait 5 km uzunluğunda basma hattı yapılacak. Çalışmalarla birlikte Manavgat’ta 14 bölgede kanalizasyon yapım işi planlandı. Bu bölgeler arasında Titreyengöl, Çenger, Side, Ilıca gibi turizm beldeleri bulunuyor. Sözleşmede belirlenen süre göz önüne alındığında en geç 2023 yılı içinde bütün işin tamamlanması hedefleniyor.

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