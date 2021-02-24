Güneşli hava, koronavirüsü unutturdu

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Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da hava sıcaklığının 27 dereceye kadar ulaşmasıyla sahiller doldu. Sıcak havayı fırsat bilip sahile gelenler ise koronavirüs tedbirlerini hiçe saydı.

Şubat ayında yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken, turizm kenti Antalya'da yazdan kalma günler yaşanıyor. Hava sıcaklığının 27 dereceye ulaştığı kentte dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ndeki kalabalık, yaz aylarını aratmadı. Sıcak havayı fırsat bilenler sahildeki kumların üstünde güneşin keyfini çıkarırken, bazıları ise sıcaklığı 17 derece olan denize girdi. Kimileri ise sahil bandında yürüyüş yapıp, bisiklet sürdü.

Kalabalıktakilerin çoğunun koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak sosyal mesafe kuralına uymadıkları ve maske takmadıkları görüldü.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLERAlparslan ÇINAR

2021-02-24 14:42:19



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