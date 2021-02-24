Antalya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

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Antalya’da terör örgütü FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin sonlandırılması ve örgüt mensuplarının yakalanması amacıyla Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve ona bağlı Merkez ve Dış İlçeler Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 1521 Şubat tarihleri arasında yapılan çalışmalarda 6 şüpheli yakalandı. İşlem yapılan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli de sevk edildikleri adli mercilerce adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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