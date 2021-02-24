Evinde skunk yetiştiren şüpheli yakalandı Evde kurutulmaya bırakılmış esrar yapımında kullanılan 1 kilo skunk bitkisi ele geçirildi

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Antalya’da evinde esrar yapımında kullanılan skunk bitkisi yetiştiren şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Y.D. isimli şüphelinin Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi'ndeki evinde esrar yapımında kullanılan bitki yetiştirdiği bilgisini aldı. Şüphelinin evine yapılan operasyonda, 26 kök uyuşturucu/uyarıcı skunk (esrar) ile daralı ağırlığı 1 kilo kurutulmaya bırakılmış skunk maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.D. hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak” ve “2313 Sayılı Kanun’a muhalefet” suçlarından işlem yapıldı.

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