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Darp iddiasıyla hastanelik olan yüzde 90 engelli vatandaş olayında flaş gelişme Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce adli kontrol şartıyla tedbirine karar verilen iki şüphelinin tekrar gözaltına alınması talimatını verdi

İHA

Darp iddiasıyla hastanelik olan yüzde 90 engelli vatandaş olayında flaş gelişme Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce adli kontrol şartıyla tedbirine karar verilen iki şüphelinin tekrar gözaltına alınması talimatını verdi

Antalya’da park meselesi sebebiyle çıkan kavgada yüzde 90 engelli raporu bulunan vatandaşı, darp ettiği iddia edilen 2 kişi Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla yeniden gözaltına alındı.
Olay, 19 Şubat Cuma günü 15.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Sütçüler Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, babası, annesi ve kız kardeşiyle birlikte akşam yemeği için babaannesine gitmek isteyen üniversitesi öğrencisi Bekir Kara (21), bir işletmeye gelen müşterinin aracını evin girişine park ettiğini gördü. Müşteriyi uyaran Kara, ardından işletme sahibi N.Y. ile tartışma yaşadı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü ve iddiaya göre N.Y. ile oğlu A.Y., Bekir Kara ve babası Mümün Kara’yı (57) darp etti. Mümün Kara, ihbarla olay yerine çağrılan ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesine, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Çeşitli hastalıkları sebebiyle iç organlarından yüzde 90 engeli bulunan Kara’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Şikayet üzerine iki şüpheli N.Y. ile oğlu A.Y., emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla tedbirine karar verildi.

Tekrar gözaltına alındılar
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, Mümün Kara’nın sağlık durumunun ciddiyetini koruması, tedavi gördüğü hastaneden bugün tarihli edinilen rapora göre yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin tespiti üzerine şüpheli N. Y. ile A. Y.’nin yeniden gözaltına alındı.

Başsavcılıktan açıklama
Başsavcılıktan konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın ve yayın organlarında engelli vatandaşların darp edilerek olayın faillerinin serbest bırakıldığı şeklindeki haberler ile ilgili olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.
19 Şubat 2021 tarihinde Antalya İli Sütçüler Caddesinde babaoğul N.Y. ve A.Y. ile engelli müşteki M.K. ve çocukları müştekiler B.K. ve F.B.K. arasında çıkan tartışmada engelli müşteki M.K.’nın darp edildiğinin iddia edilmesi üzerine şüpheliler N.Y. ve A.Y.’nın gözaltına alınıp, 20 Şubat 2021 tarihinde Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevk edildikleri, aynı gün yapılan sorgularının akabinde haklarında Antalya nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından karakolda imza vermek şeklinde adli kontrol tedbirine karar verilmiştir. Müşteki M.K.’nin sağlık durumunun yapılan takibi ile tedavi gördüğü hastaneden 24 Şubat 2021 tarihinde temin edilen rapora göre müştekinin yoğun bakıma alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiğinin tespit edilmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı doğrultusunda şüpheliler N.Y. ve A.Y. 24 Şubat 2021 tarihinde yeniden gözaltına alınmış, 25 Şubat 2021 tarihinde mevcutlu olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır edileceklerdir. Soruşturma işlemlerine detaylı bir şekilde ve titizlikle devam edilmektedir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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