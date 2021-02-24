Engelli karı- kocayı darbeden 2 şüpheli, yeniden gözaltında



Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 5 gün önce evlerinin önünde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada yüzde 90 engelli Mümin Kara (58), yüzde 40 engelli eşi Emine Kara (50) ile iki çocuğunu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrolle serbest bırakılan 2 şüpheli, bugün yeniden gözaltına alındı.

Olay, 19 Şubat günü Kepez ilçesinde meydana geldi. Yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara, çocukları Bekir ve Fatma Kara ile evlerinin yanındaki işletme sahipleri A.Y. ve N.Y. arasında park yüzünden tartışma çıktı. İddiaya göre tartışmanın ardından A.Y. ile N.Y., Fatma Kara'yı darbedip saçından sürükledi. İkili ardından araçta bulunan Mümin Kara'yı dövdü. Kara'nın üstüne çıkıp yumruklar atan saldırganlar, 'ölürsün, geberirsin' diye bağırdı. Bu sırada Kara, engeli bulunan sağ bacağını tutarak "Sağ bacağım sakat, oraya vurmayın" diye bağırdı. Çevredekilerin araya girmesiyle Kara'yı bırakan A.Y., bu sırada elindeki soda şişesini göstererek, "Ailecek bu şişeye hepinizi oturturum, evinizi yakacağım" diyerek tehdit etti. Darbedilen Mümin Kara'nın boğazına kaçan dilini ise eşi çıkarttı ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri polis merkezine götürürken, Mümin Kara önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Kara'nın engelinin bulunduğu sağ bacağında ve kafatasında kırıklar olduğu belirlendi. Ameliyattan çıkan Kara, ardından yoğun bakıma alındı. Kara'nın sağ gözünün ise yüzde 90 ihtimalle görme işlevini kaybedeceği belirtildi. Şüpheliler ise çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrolle serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDILAR

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı´ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, şüpheliler A.Y. ile N.Y.´nin bugün yeniden gözaltına alındığı kaydedildi. Açıklamada, 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-02-24 19:38:28



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