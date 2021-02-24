Kazada ikiye bölünen araçtan sağ çıktılar İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi yaralandı

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Antalya'nın Korkuteli ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ikiye bölünen araçtaki 2 kişi yaralandı.



Kaza, Korkuteli ilçesinde akşam saat 19:20 sıralarında Tefenni yol kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tefenni istikametine giden Engin Hamza Cebi (37) idaresindeki 34 CEJ 664 plakalı Renault marka otomobil, Korkuteli istikametine giden ve kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Süleyman E. (59) yönetimindeki 20 AY 313 plakalı TOFAŞ marka otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle 20 AY 313 plakalı otomobil ikiye bölündü. Araçta bulunan sürücü Süleyman E. ile Fatih Ç. (63) yaralandı. Vücudunda kırıklar olduğu belirtilen yaralılar ambulanslarla Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, diğer araç sürücüsü Engin Hamza Cebi, kazayı yara almadan atlattı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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