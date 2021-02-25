Belden aşağısı felç olan Feride'nin tek isteği salıncakta sallanmak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belden aşağısı felç olan Feride'nin tek isteği salıncakta sallanmak

DHA

Belden aşağısı felç olan Feride'nin tek isteği salıncakta sallanmak


Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da yaşayan Feride Mehmetoğlu'nun (41) küçük yaştayken geçirdiği rahatsızlık nedeniyle belden aşağısı felç kaldı. 7 yıldır yatağa bağlı yaşayan ve en iyi arkadaşları olan oyuncak bebekleriyle yaşama tutunan Feride'nin tek isteği ise salıncakta sallanmak.
Özbekistan'da yaşayan Safiye (61) ile Hacı Rahim Mehmetoğlu (67) çiftinin 5 çocuğundan en küçüğü olan Feride, 5 aylıkken hastalandı. Hastanede dahi ateşi düşürülemeyen Feride Mehmetoğlu'na, ateş düşürücü aşı yapıldı. İddiaya göre aşırı doz aşı nedeniyle Feride Mehmetoğlu'nun belden aşağısı felç oldu. O günden sonra uygulanan tedaviler sonunda Feride, yalnızca ayaklarını sürüyerek hareket etmeye başladı.
BEBEKLERİNE İSİMLER VERDİ
Mehmetoğlu ailesi, 10 yıl önce 'Bizim yurdumuz Türkiye' diyerek geldikleri Antalya'ya yerleşti. Feride Mehmetoğlu, 7 yıl önce yürüme becerisini tamamen kaybederek yatağa bağımlı hale geldi. Tüm ihtiyaçlarını anne ve babasını karşıladığı Mehmetoğlu, bebek ve çocuklara duyduğu sevgiyi ise oyuncak bebekleriyle gidermeye başladı. Hediye olarak gelen bebeklerine isimler veren Feride Mehmetoğlu, en iyi arkadaşları olan bebekleriyle yaşama tutundu. Tüm yaşamı odasında geçen Feride Mehmetoğlu'nun tek isteği ise salıncakta sallanmak.
7 YILDIR YATAĞA BAĞIMLI
Kızının her ihtiyacında yanında olduklarını söyleyen Safiye Mehmetoğlu, "Feride bebekken ateşi yükseldi ve hasta oldu. Özbekistan'da hastaneye götürdük, orada da ateşini düşüremediler. 5 aylık olmasına rağmen yüksek dozda aşı yapılınca felç geçirdi ve belden aşağısı tutmuyor. 30 yaşına kadar az da olsa ayaklarını sürüyerek hareket edebiliyordu, sadece düştüğü yerden kalkamıyordu. Aldığı kilolarla son 7 yıldır yatağa bağımlı hale geldi" dedi.
Kızının oyuncak bebekleriyle vakit geçirdiğini söyleyen Mehmetoğlu, "Bebeklerini çok seviyor, 'Bunlar benim kızlarım' diyor. 'Bir insanın 23 kızı olunca cennetlik oluyor' diye duyunca, bebeklerini gösterip bana 'Anne ben cennetlik miyim? Benim de 2 kızım var' diye soruyor. Çok seviyor onları, sarılıyor, öpüyor. Bana da 'Torununu öpsene' diyor. Feride zaten yaşamı seviyor. Oynamayı, çocukları, bebekleri çok seviyor. Dışarıda çocukları oynarken görüyor, 'Anne beni de çıkart' diyor" diye konuştu.
'HAYALİM SALINCAKTA SALLANMAK'
Annesi ve babasının kendisini kaldırmak istediklerinde zorlanmaması için kilo vermeye çalışan Feride Mehmetoğlu, "Bebekleri ve çocukları çok seviyorum. Bütün çocukları çok seviyorum. Bütün anne ve babaların çocuklarını çok seviyorum. Bağrıma basmak istiyorum. Kaç kilo olduğumu merak ediyorum. Bu yüzden tartılmak istiyorum. Hayalim salıncakta sallanmak. Sallanmayı çok istiyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2021-02-25 08:36:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanya'da devasa buz kütleleri oluştu
YEREL HABERLER Alanya'da devasa buz kütleleri oluştu
Antalya'dan dünyaya meyve ve sebze ihracı
YEREL HABERLER Antalya'dan dünyaya meyve ve sebze ihracı
Baz istasyonlarına dadanan 3 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Baz istasyonlarına dadanan 3 şüpheli yakalandı
Kazada ikiye bölünen araçtan sağ çıktılar İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ikiye bölünen otomobildeki 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kazada ikiye bölünen araçtan sağ çıktılar İki ...
Çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Çarpışan otomobillerden biri ikiye bölündü: 2 yaralı
Engelli karı- kocayı darbeden 2 şüpheli, yeniden gözaltında
YEREL HABERLER Engelli karı- kocayı darbeden 2 şüpheli, yeniden ...
5. sınıf öğrencisi İpek, video ve zihin haritası tasarlamada dünya birincisi oldu
YEREL HABERLER 5. sınıf öğrencisi İpek, video ve zihin haritası ...
Darp iddiasıyla hastanelik olan yüzde 90 engelli vatandaş olayında flaş gelişme Cumhuriyet Başsavcılığı, daha önce adli kontrol şartıyla tedbirine karar verilen iki şüphelinin tekrar gözaltına alınması talimatını verdi
YEREL HABERLER Darp iddiasıyla hastanelik olan yüzde 90 engelli ...
Yıldızları görüntülemek isterken UFO çektiğini iddia etti Manavgat’ta çekilen görüntüler incelenmesi için NASA ve Türk Uzay Ajansı’na gönderildi
YEREL HABERLER Yıldızları görüntülemek isterken UFO çektiğini iddia ...
Büyükşehir’e İNGEV’den iki ödül
YEREL HABERLER Büyükşehir’e İNGEV’den iki ödül
Antalya'da şubat ayının en sıcak gününü sahilde geçirdiler
YEREL HABERLER Antalya'da şubat ayının en sıcak gününü sahilde ...
İngiltere'den rezervasyonda yüzde 350 artış
YEREL HABERLER İngiltere'den rezervasyonda yüzde 350 artış
Evinde skunk yetiştiren şüpheli yakalandı Evde kurutulmaya bırakılmış esrar yapımında kullanılan 1 kilo skunk bitkisi ele geçirildi
YEREL HABERLER Evinde skunk yetiştiren şüpheli yakalandı Evde ...
Kuyumcu cinayeti sanıklarının 13'er yıl cezaları müebbete çevrildi
YEREL HABERLER Kuyumcu cinayeti sanıklarının 13'er yıl cezaları ...
Antalya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya’da FETÖ operasyonu: 6 gözaltı
Antalya’da havadan ve karadan trafik denetimi
YEREL HABERLER Antalya’da havadan ve karadan trafik denetimi
Yapılandırmada son gün 1 Mart Antalya genelin 400 bin kişi yapılandırma başvurusu yaptı
YEREL HABERLER Yapılandırmada son gün 1 Mart Antalya genelin 400 bin ...
Aile hekimi gönüllü olarak evlere gidip aşılama yapıyor
YEREL HABERLER Aile hekimi gönüllü olarak evlere gidip aşılama ...
Doktor eşi tarafından öldürülen diyetisyen hayvan barınağı kurmak istiyormuş Diyetisyenin ölümünden sonra geride kalan 3 kedisi ve köpeği sahiplendirildi Gamze Kaçar Bozkurt’un arkadaşı Jale Ünsal: “'Çok paramız olsa da barınak gibi bir şey yapıp kurtarsak onları Jale abla’ derdi” “Kediler için İstanbul ve Antalya’da yuva ilanı açtık. O kadar çok paylaşımlar oldu ki, ünlüler bile paylaştı”
YEREL HABERLER Doktor eşi tarafından öldürülen diyetisyen hayvan ...
Güneşli hava, koronavirüsü unutturdu
YEREL HABERLER Güneşli hava, koronavirüsü unutturdu
Kleopatra Plajı, Avrupa'nın en gözde plajları arasında yer aldı
YEREL HABERLER Kleopatra Plajı, Avrupa'nın en gözde plajları ...
Balıkçıları canından bezdiren balon balığı derisi ayakkabı, cüzdan, çanta olacak İki girişimci, balıkçıların kabusu olan balon balığının derisinden ayakkabı, cüzdan, çanta gibi aksesuar ve süs eşyaları yapacak
YEREL HABERLER Balıkçıları canından bezdiren balon balığı derisi ...
Polis, derede tabanca aradı
YEREL HABERLER Polis, derede tabanca aradı
ATB Şubat ayı meclis toplantısı ATB Başkanı Ali Çandır: “ Borç ödemek için kredilere yüklendik”
YEREL HABERLER ATB Şubat ayı meclis toplantısı ATB Başkanı Ali ...