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HEP’de lisansüstü buluşmaları gerçekleştirildi Dr. Merve Pelvan Akgün: "Dünyada her yıl büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yaklaşık 2,2 milyon kişi gıda ve su kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir"

İHA

HEP’de lisansüstü buluşmaları gerçekleştirildi Dr. Merve Pelvan Akgün: "Dünyada her yıl büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yaklaşık 2,2 milyon kişi gıda ve su kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir"

Alanya HEP Üniversitesi lisansüstü buluşmalarında, mimarlık, iletişim, güvenli gıda konusu ele alındı.
Alanya HEP Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 2020 2021 Güz Döneminde alanında uzman konukların katılımıyla, “Lisansüstü Buluşmaları” seminerlerini gerçekleştirdi. Çevrimiçi gerçekleşen seminerlerde, pek çok farklı alanda uzmanların katılımıyla güncel konular ele alındı. Herkesin katılımına açık olarak gerçekleştirilen seminerler Bahar Döneminde de düzenlenmeye devam edecek.

“Alanında uzman konuklar anlattı”
2020 2021 Güz Döneminde gerçekleştirilen Lisansüstü Eğitim Buluşmalarında ilk konu, "Mekan Atmosferi ve Mimarlık" oldu. Alanya HEP Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Evren Ülker yıldız'ın moderatörlüğünde gerçekleşen çevrimiçi seminere Yaşar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi İpek Er konuşmacı olarak katıldı. Lisansüstü Tez Yazım Sürecinde “Danışman Danışan İletişimi” konusunun ele alındığı bir diğer seminerin konuğu ise Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Gülsün Kurubacak oldu. Alanya HEP Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tülay Görü Doğan'ın moderatörlüğünde gerçekleşen etkinlikte, Prof. Dr. Gülsün Kurubacak danışman danışan ilişkisini akademik açıdan değerlendirdi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Kale'nin konuşmacı olarak yer aldığı bir başka etkinlikte ise, "Yeniden Üretilebilirlik, Tekrarlanabilirlik ve Güvenilirlik’’ konusu ele alındı. Proje ve yapım yönetiminde üretebilirlik ve tekrarlanabilirlik ve bilimsel kriz konularını değerlendiren Prof. Dr. Serdar Kale, teknolojik gelişmelerin olumlu ve olumsuz etkilerini kapsamlı bir biçimde değerlendirdi.

“Dünyada 2 milyon kişi, gıda ve su kaynaklı hastalık nedeniyle hayatını kaybediyor”
Alanya HEP Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün düzenlediği Lisansüstü Buluşmalarında, “Güvenli Gıda Kavramı ve Yapılması Gerekenler" konusu da ele alındı. İzmir Yüksek Teknoloji Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunu Dr. Merve Pelvan Akgün’ün konuşmacı olarak katıldığı etkinlikte, dünyada birçok hastalığın türeyişinin gıda güvenliği ile doğrudan bağlantılı olduğuna vurgu yapıldı. Dr. Akgün, Türkiye’de gıda güvenliği için yapılan yasal düzenlemelerden de bahsetti. Lisansüstü öğrencilerinin de ilgiyle takip ettiği etkinlikte, Dr. Merve Pelvan Akgün en yaygın gıda zehirlenmelerini de değindi. Dr. Akgün: “Mikroorganizmalar, sıcaklık ile yok edilseler bile, sıcaklığa dirençli toksinleri yiyecekte kalabileceği için, bu gıdaları tüketenlerde zehirlenme görülebilmektedir. Mikroorganizmalar, gözle görülemezler. Bazıları yararlı, bazıları zararlı olabilir. Gıda, nem, zaman, sıcaklık faktörü oldukça önemli. Dünyada hastalık yükünün en önemli bölümünü, gıda kaynaklı hastalıklar oluşturmaktadır. Dünyada her yıl büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yaklaşık 2,2 milyon kişi gıda ve su kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir. Yılda dünyada 76 milyon gıda kaynaklı hastalık vakası yaşanıyor. 325 bin hastane vakası, 5 bin ölüm, 7 milyar dolar bir maliyet söz konusu. Gıda kaynaklı hastalıkların çoğalma nedenleri arasında; hazır gıda tüketimi, toplu beslenme yerlerinin artması, kentlerde plansız nüfus artışı, turistik amaçlı gezilerin arması ve genel olarak insanların bağışlık sistemlerinin zayıflaması görülüyor. Gıda zehirlenmelerinin önüne geçmek için temizliğe önem verilmeli, gıdalar uygun sıcaklıkta saklanmalı, kullanılan suyun hammaddesi hakkında farkında olunmalı, kişisel hijyene dikkat edilmeli" ifadelerini kullandı.

“Lisansüstü buluşmaları bahar döneminde de devam edecek”
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Tülay Görü Doğan, herkesin katılımına açık ve çevrimiçi olarak düzenlenen Lisansüstü Buluşmaları seminerlerinin Bahar Döneminde de devam edeceğini belirtti. Dr. Görü Doğan, akademik yaşantının bir başlangıcı olarak kabul edilebilen lisansüstü eğitim sürecinde, öğrencilerin akademik ve kültürel yaşamlarını desteklemek amacıyla düzenlenen bilimsel ve sosyal etkinliklerin son derece önemli olduğundan söz etti. Dr. Görü Doğan, “Lisansüstü Buluşmaları” adı altında düzenlenen çevrimiçi seminerlerle, Dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını süreci nedeniyle, lisansüstü öğrencilerin bilimsel ve sosyal ortamların içerisinde yer almayı sürdürebilmelerini amaçladıklarını ifade etti. Dr. Görü Doğan: “Üniversitemiz bünyesinde yer alan Açık ve Uzaktan Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezinin sunmuş olduğu alt yapı olanağı ile söz konusu seminerlerin yalnızca üniversitemiz ile sınırlı kalmaması ve herkesin katılımı ile toplumsal bir yarara dönüşmesi de sağlanmış oldu. Yalnızca Enstitümüzün çalışmaları ile değil, Üniversite Üst Yönetimimizin ve Açık ve Uzaktan Öğrenme Araştırma ve Uygulama Merkezinin emekleri ve destekleri sayesinde Lisansüstü Buluşmaları Bahar Döneminde de düzenlenmeye devam edecek” açıklamalarında bulundu.

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