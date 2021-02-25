1.8 milyonluk uyuşturucu iddiasında tutuklu 2 sanık serbest kaldı



Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da 3 ay önce uyuşturucu madde ticareti yaptıkları suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan İ.Ö. (26) ile kız arkadaşı G.K.'nin aracında bulunan ve yaklaşık 1 milyon 850 bin TL değerinde bonzai emdirildiği tutanaklara yansıyan 21 adet A4 kağıdında uyuşturucuya rastlanmayınca, 2 sanık tahliye edildi.

İstanbul plakalı otomobilde biri kadın iki kişinin uyuşturucu madde sattığı ihbarını alan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, geçen yıl 28 Kasım günü plakası belirlenen aracı takibe aldı. Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 6225 Sokak´ta durdurulan otomobildeki İ.Ö. ve kız arkadaşı G.K.'nin GBT sorgusunda, 'uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak'tan kayıtları olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin kiralık olduğunu söylediği araçta, narkotik köpeği ile arama yapıldı. Aramada, otomobilin farklı bölümlerinde metamfetamin ve bonzai uyuşturucu maddeleri bulundu.

Polis tutanaklarına göre, otomobilin bagaj kısmında bonzai emdirilen ve piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olduğu öne sürülen 21 adet A4 kağıdı ele geçirildi. Ayrıca, bir içimliği 25 TL'den satılan uyuşturucu maddenin, toplamda 75 bin içimlik olduğu ifade edildi.

'50 LİRA HARÇLIKLA GEÇİNİYORUM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.Ö. ve G.K., nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadelerinde, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları yönündeki suçlamaları reddetti. G.K.'nin kız arkadaşı olduğunu ifade eden İ.Ö., "Ben ailemden aldığım 50 lira harçlıkla geçiniyorum. Aracın ön tarafında bulunan 2,1 gram metamfetamin ile A4 diye tabir edilen kağıda emdirilmiş bonzai bana aittir. Bunları kız arkadaşımla birlikte içiyorum. Diğer bonzai ise bana ait değil" dedi. 2 şüpheli tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'SADECE İÇİCİYİZ'

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, iki sanığın uyuşturucu madde ticaretinden cezalandırılmaları istendi. Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu İ.Ö. ile G.K. bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldı. Uyuşturucu madde ticareti suçlamalarını kabul etmeyen ikili, sadece içici olduklarını söyledi.

İ.Ö'nün avukatı Şafak Baysal, polisin operasyonu sırasında otomobilin bagaj kısmında ele geçirilen ve bonzai emdirildiği öne sürülen piyasa değerinin yaklaşık 1 milyon 850 bin TL olduğu ifade edilen 21 adet A4 kağıdı üzerinde kriminal inceleme yapıldığını belirterek, "Bagajda bulunan kağıtlarda uyuşturucuya rastlanmadığı kriminal raporla belirlenmiştir. Ele geçen daralı 2 gramlık metamfetamin maddesi ile 21 içimlik olarak kesilen A4 kağıt müvekkilimin ve kız arkadaşının kullanmak amacıyla bulundurduğu uyuşturucu maddedir. Satış amacıyla yanlarında değildir. Müvekkilimin kullanıcı olduğuna dair birçok dosyası mevcuttur. Bu sebeple eylemin 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak' suçunu oluşturduğu kabulü gerekir" dedi.

İKİ SANIK DA TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, G.K.'nin 5 yıl denetim süresine ve 1 yıl boyunca tedaviye tabi tutulmasına karar verip tahliyesine hükmetti. İ.Ö. ise daha önce hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararını ihlal ettiği için denetim süresine tabi tutulmadı ve 1 yıl 8 ay hapis cezası aldı. İ.Ö'nün hapiste kaldığı süre göz önünde bulundurularak, tahliye edildi.

Tahliye edilmelerinin ardından açıklama yapan İ.Ö., olay günü polisin kendilerini uyuşturucu taciri olarak gözaltına aldığını belirterek, "Biz içiyorduk. Emniyete götürdüler. Aracın bagajında kağıda emdirilmiş uyuşturucu olduğunu söylediler. Bize ait olmadığını söyledik. Hakkımızı arayacağız" dedi.

İ.Ö.'nün avukatı Şafak Baysal da müvekkilinin aracında bulunan A4 kağıtlarına emdirilmiş bonzai uyuşturucunun kendisine ait olduğunu ikrar ettiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Otomobilin bagajında 76 bin içim olduğu iddia edilen A4 kağıt maddesi ile müvekkilim suçlandı. Bununla alakalı herhangi bir tespit veya uzmanlık raporu yoktu. Sadece polisin yorumu ile bu eşyadan sorumlu tutuldular. Neticede tutuklandılar. 3 ay boyunca müvekkilim suçsuz yere tutuklu kalmıştır. Yapılan yargılamada ise ele geçirilen A4 kağıtlarında uyuşturucu madde olmadığı uzmanlık raporu ile kanıtlandı. Böylece müvekkilim serbest kaldı."DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Süleyman EKİN

2021-02-25 11:06:24



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