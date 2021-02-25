Likya ve Noel Baba yolları AB destekli projeyle tanıtılacak



Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA)İTALYA'nın başkenti Roma'dan başlayan ve Antalya'nın Demre ilçesinde sona eren Avrasya Yolu ve bu yolun içinde yer alan Likya Yolu ile Noel Baba Yolu'nun tanıtımı için proje başlatıldı. AB fonlarından 100 bin Euro hibe alan proje bu yıl nisanda başlayıp bir yıl sürecek. Projenin Türkiye'deki ortağı olan Kültür Rotaları Derneği Başkanı Kate Clow (74), "Amacımız bu yollarda daha çok kişinin yürümesini sağlayarak, kısal alanda turizmi geliştirmek. Kırsal alanda yaşamını sürdüren bölge halkının, turizmden pay almasını sağlamak" dedi.

Dünyanın en önemli 10 yürüyüş parkuru arasında gösterilen Likya Yolu ile Noel Baba Yolu'nun tanıtılması amacıyla Türkiye'den Kültür Rotaları Derneği'nin katılımcı olduğu bir AB projesi yaşama geçirilecek. Likya Yolu'nun ortaya çıkarılmasında büyük katkıları olan hem Türk hem İngiliz vatandaşı Kate Clow'un başkanlığını yaptığı Kültür Rotaları Derneği'nin katılımıyla yapılacak projeyle İtalya'nın başkenti Roma'dan başlayan ve Antalya'nın Demre ilçesinde sona eren Avrasya Yolu ve bu yolun içinde yer alan Likya Yolu ile Noel Baba Yolu'nun tanıtılması amaçlanıyor. Avrasya Yolu'nda Performatif Yolculuk adını taşıyan projenin startı Nisan 2021'de verilecek. Bir yıl sürecek proje, 1 Nisan 2022 tarihinde tamamlanacak. Projede Türkiye, Almanya, Polonya, Arnavutluk ve Yunanistan ortak olarak yer alacak. Projenin Türkiye ortaklığını Kültür Rotaları Derneği üstleniyor, koordinatörlüğünü de aynı dernekten Hüseyin Eryurt yürütüyor.

'AVRASYA YOLU ÜZERİNDEKİ ÜÇ ANTİK KENTTE OYUNLAR SERGİLENECEK'

Projenin Türkiye ortağı Kültür Rotaları Derneği Başkanı Kate Clow, beraberinde Dernek Yönetim Kurulu Üyesi Barış Yüksel, Proje Koordinatörü Hüseyin Eryurt ile Demre'ye gelerek incelemeler yaptı. Proje hakkında bilgi veren Kate Clow, "Bir AB Ortak Kültür Mirası Projesi olan 'Avrasya Yolu'nda Performatif Yolculuk' adındaki projemiz, AB fonlarından 100 bin Euro hibe aldı. Projeyle İtalya'nın başkenti Roma'dan başlayan Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve Türkiye'den geçerek, Antalya'nın Demre ilçesinde sona eren 4 bin kilometrelik Avrasya Yolu'nu tanıtmayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda bu yolun içinde kalan Likya Yolu ve Noel Baba Yolu'nun da tanıtımını yapmış olacağız. Likya Yolu ve Noel Baba Yolu, Avrasya Yolu'nun bir parçası haline geldi. Projede Türkiye, Almanya, Polonya, Arnavutluk ve Yunanistan'dan performans sanatçıları, Avrasya Yolu üzerindeki üç antik kentte oyunlar sergileyecek. Oyunlarda beden atölyeleriyle yerel halkın katılımı sağlanacak. Bu etkinliklerin biri Türkiye'de Demre'deki bir antik kentte, diğer ikisi Arnavutluk ve Yunanistan'daki birer antik kentte yapılacak. Amacımız Avrasya Yolu'nu, dolayısıyla Avrasya Yolu'nun bir parçası haline gelen Likya Yolu'nu ve Demre'deki Noel Baba Yolu'nu tanıtmak. Bu yollarda daha çok kişinin yürümesini sağlayarak, kısal alanda turizmi geliştirmek. Kırsal alanda yaşamını sürdüren bölge halkının, turizmden pay almasını sağlamak" dedi.

10 GÖNÜLLÜ YABANCI ÖĞRENCİ DEMRE'YE GELECEK

Kate Clow ayrıca Erasmus projesi kapsamında nisan ayı başında, 10 gönüllü yabancı öğrencinin Demre'ye geleceğini belirterek, "Bu ekip 6 hafta Demre'de kalacak. 6 hafta boyunca Likya Yolu'nda ve Noel Baba Yolu'nda rota temizleme ve işaretleme çalışması yapacak. Likya Yolu'nu ve Noel Baba Yolu'nu turizm sezonuna hazır hale getireceğiz. Öğrenciler, 6 hafta boyunca Demre'nin köylerinde kalacak. Yerel halka yolun önemini anlatacak" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR

2021-02-25 11:30:47



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