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2020'de evlenen ve boşanan sayısı azaldı

DHA

2020'de evlenen ve boşanan sayısı azaldı


Hasan ALAYBEYOĞLU/ANTALYA, (DHA)TÜRKİYE'de geçen yıl evlenen çift sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Boşanan çift sayısı ise yüzde 13,8 azalışla 135 bin 22 oldu. Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında pandeminin etkisiyle önemli bir azalma görüldü. 
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ait evlenme ve boşanma istatistiklerini yayımladı. 2019 yılında evlenen çift sayısı 542 bin 314 iken, 2020 yılında yüzde 10,1 azalarak 487 bin 270 oldu. Bin nüfus başına düşen evlenme sayısını ifade eden kaba evlenme hızı 2020 yılında binde 5,84 olarak gerçekleşti. Boşanan çiftlerin sayısı 2019 yılında 156 bin 587 iken, 2020 yılında yüzde 13,8 azalarak 135 bin 22 oldu. Bin nüfus başına düşen boşanma sayısını ifade eden kaba boşanma hızı 2020 yılında binde 1,62 olarak gerçekleşti.
ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ
Yıllara göre ortalama ilk evlenme yaşı incelendiğinde, her iki cinsiyette de ilk evlenme yaşının arttığı görüldü. Ortalama ilk evlenme yaşı 2020 yılında erkeklerde 27,9 iken kadınlarda 25,1 oldu. Erkek ile kadın arasındaki ortalama ilk evlenme yaş farkı ise 2,8 yaş olarak gerçekleşti.
Kaba evlenme hızının 2020 yılında en yüksek olduğu il, binde 7,14 ile Adıyaman oldu. Bu ili binde 7,13 ile Şanlıurfa, binde 7,00 ile Kilis izledi. Kaba evlenme hızının en düşük olduğu il ise binde 4,14 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 4,18 ile Tunceli, binde 4,58 ile Artvin izledi.
AYLARA GÖRE EVLENME SAYISINDA PANDEMİ ETKİSİ
Evlenme sayısı aylara göre incelendiğinde, 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında önemli bir azalma görüldü. 2019 yılı Nisan ayında evlenme sayısı 53 bin 155 iken, pandeminin etkisiyle yüzde 68,7 azalarak, 2020'nin aynı ayında 16 bin 657 oldu. Evlenme sayısı Ramazan ayının büyük bölümüne denk gelen 2019 yılı Mayıs ayında 30 bin 376 iken, 2020 yılının aynı ayında hem pandemi hem de Ramazan ayının etkisiyle yüzde 61,6 azalarak, 11 bin 666 oldu.
Evlenme sayısında 2020 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında bir önceki yıla göre artış görüldü. Evlenme sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 66 bin 932 iken, yüzde 8,2 artarak 2020 yılının aynı ayında 72 bin 402 oldu. Evlenme sayısı 2019 yılı Ağustos ayında 66 bin 987 iken, yüzde 15,1 artarak 2020 yılının aynı ayında 77 bin 86 oldu.
18 BİN 909 YABANCI GELİN, 3 BİN 828 YABANCI DAMAT
Toplam evlenmeler içinde yabancı kişiler ile evlenmeler incelendiğinde, yabancı gelinlerin sayısı 2020 yılında 18 bin 909 olup toplam gelinlerin yüzde 3,9'unu oluşturdu. Yabancı damatların sayısı 3 bin 828 olup, toplam damatların yüzde 0,8'ini oluşturdu. Uyruklarına göre incelendiğinde, yüzde 27,6 ile Alman damatlar birinci sırada yer aldı. Alman damatları yüzde 19,2 ile Suriyeli damatlar ve yüzde 5,6 ile Avusturyalı damatlar izledi. Uyruklarına göre incelendiğinde, yabancı gelinler içinde yüzde 14,8 ile Suriyeli gelinler birinci sırada yer aldı. Suriyeli gelinleri yüzde 10,5 ile Azerbaycanlı gelinler ve yüzde 9,4 ile Alman gelinler izledi.
AYLARA GÖRE BOŞANMA SAYILARI
Boşanma sayısı aylara göre incelendiğinde 2020 yılının Nisan ve Mayıs aylarında pandemi dolayısıyla önemli azalma görüldü. Boşanma sayısı 2019 yılı Nisan ayında 14 bin 496 iken, yüzde 96,1 azalarak 2020 yılının aynı ayında 562 oldu. 2019 yılı Mayıs ayında 14 bin 555 olan boşanma sayısı yüzde 96,2 azalarak, 2020 yılının aynı ayında 548 oldu. Boşanma sayısında 2020 yılının Temmuz ayında bir önceki yıla göre artış görüldü. Boşanma sayısı 2019 yılı Temmuz ayında 13 bin 555 iken, yüzde 69,9 artarak 2020 yılının aynı ayında 23 bin 25 oldu. Boşanma sayısının, adli tatil nedeniyle 2019 ve 2020 yıllarının Ağustos aylarında azaldığı görüldü.
BOŞANMALARIN YÜZDE 35,3'Ü İLK BEŞ YILDA
2020 yılında boşanmaların yüzde 35,3'ü evliliğin ilk 5 yılı, yüzde 20,7'si ise evliliğin 6-10 yılı içinde gerçekleşti. Kesinleşen boşanma davaları sonucunda 2020 yılında 135 bin 22 çift boşanırken 124 bin 742 çocuk velayete verildi. Boşanma davaları sonucu çocukların velayetinin çoğunlukla anneye verildiği görüldü. Çocukların velayetinin 2020 yılında yüzde 75,8'i anneye, yüzde 24,2'si babaya verildi. Velayete verilen çocuklara, 18 yaş altı çocuklar ile 18 yaş üstü engelli çocuklar dahil.DHA-Genel Türkiye-Antalya Hasan ALAYBEYOĞLU
2021-02-25 11:40:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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