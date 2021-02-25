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ATB Başkanı Ali Çandır: " Kota sebebiyle Rusla domatesi daha pahalı yiyor" Rus ticaret temsilcisine domates sitemi

İHA

ATB Başkanı Ali Çandır: " Kota sebebiyle Rusla domatesi daha pahalı yiyor" Rus ticaret temsilcisine domates sitemi

Rusya Federasyonu Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, Antalya Başkonsolosluğu Muavin Konsolosu Alexander Ryumkov ile birlikte Antalya Ticaret Borsası’nı ziyaret etti. Rus heyeti, ATB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, ATB Meclis Başkanı Erdoğan Ekinci ile ATB Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan konuk etti. Ziyarette iki ülke arasında ticaretin geliştirilmesi için yapılabilecek çalışmalar görüşüldü.

Yasaklarla ticaret olmaz
Rusya’nın Türkiye için olduğu kadar Antalya için de önemli bir ticaret partneri olduğunu söyleyen Çandır, iki dost ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesinden yana olduklarını kaydetti. Serada en önemli pazarımız olan Rusya’nın son döneminde üretici ve ihracatçıyı üzdüğünü söyleyen Çandır, Antalya’nın Rusya’ya özellikle domates ve çiçek ihracatında sorunlar yaşadığını belirtti. Kış döneminde Antalya domatesinin Rusya’ya ihracatının önemli olduğunu vurgulayan Çandır, domatese uygulanan kotanın ticaretin önündeki en büyük engel olduğunu kaydetti.

Kota sebebiyle Rusla domatesi daha pahalı yiyor
Ali Çandır, “Kotalarla ticaretimizi geliştiremeyiz. Kotanın tamamen kaldırılmasından yanayız. Ülkeler kendi üreticisini korumak için üretimin yoğun olduğu dönemlerde gümrük vergisini devreye sokabilir. İki dost ülkenin ticaretinin önündeki engeller kaldırılmalı” diye konuştu. Rusya’nın Antalya ve İzmir’den yapılan domates ihracatını zararlı nedeniyle tamamen yasakladığına dikkat çeken Başkan Çandır, “Rusların ağız tadına layık ürünlerimizi sunmak istiyoruz ama yasaklarla kotalarla bu engelleniyor” dedi. Çandır, yasak yerine Rusya’dan gelecek bir ekibin seraları gezip raporlayabileceği önerisinde bulundu. Domates ihracatımızdaki sıkıntı nedeniyle Rus tüketicinin de domatesi pahalı yediğini kaydeden Çandır, “Bu durum sizin de enflasyonunuzu zorluyor” dedi.

Ticaret ilişkilerini geliştirelim
Rusya Federasyonu Ticaret Mümessili Aydar Gashigullin, iki dost ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi çerçevesinde ziyareti gerçekleştirdiklerini bildirdi. İki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması için çalıştıklarını söyleyen Gashigullin, turizm ve müteahhitlik alanında Türkiye ile ciddi bir çalışma içerisinde olduklarını belirtti. Domateste uygulanan kotanın Rusya’da kurulan seralardaki domates üretimi nedeniyle konulmuş olabileceğini söyleyen Gashigullin, “Domates meselesi Bakanların çözebileceği bir konu. Biz de ilgili yerlere sizin talep ve görüşlerinizi mutlaka ileteceğiz. Bu konular yazışmalarla değil de ikili görüşmelerle çözüme kavuşturulabilir” dedi. Gashigullin, Rus Türk tarım iş formu yapılabileceğini bu sayede ticareti ilişkilerin yüz yüze görüşmelerle daha iyi ilerleyeceğini inandığını kaydetti. Aydar Gashigullin, iki ülke arasında iletişim kanallarının geliştirilmesi için kültürel etkinliklerden fuarlara birlikte organizasyonlar yapılabileceğini belirtti.
Bunun üzerine Başkan Çandır, Rusya’yı yöresel ürünleriyle birlikte bu yıl Ekim ayında yapılması planlanan 11. Yöresel Ürünler Fuarı YÖREX’e davet etti.
Aydar Gashigullin Başkan Çandır’a ziyareti anısına tablo armağan ederken, Başkan Çandır Gashigullin’a Antalya Ticaret Borsası’nın 100. Yıl Kitabını takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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