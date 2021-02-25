Muratpaşa'nın İzmir deplasmanında en büyük kozu Olga olacak

Muratpaşa Belediyespor kadın hentbol takımı, Süper Lig’de bu hafta, deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak. Ligin ilk yarısında oynana maçı 1 sayı farkla kaybeden Paşanın Meleklerinin rövanşta en büyük kozu, takıma devre arasında katılan Olga Laiuk olacak.
Muratpaşa Belediyespor, Kadınlar Hentbol Süper Lig’inin 16’ncı hafta maçında deplasmanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’yle karşılaşacak. Celal Atik Spor Salonu’nda, cumartesi saat 15.00’de başlayacak karşılaşmayı Ahmet Koç ve Nedim Güneş hakem ikilisi yönetecek.
Süper Lig’de ilk yarıda oynanan karşılaşmayı 2827 kaybeden Paşanın Meleklerinin rövanşta en büyük kozu Ukraynalı oyuncu Olga Laiuk olacak. Takıma devre arasında katılan 37 yaşındaki sağ oyun kurucu, forma giydiği 2 maçta Muratpaşa kaybetmedi. Olga’lı Muratpaşa, Anadolu Üniversitesi’ni 4035 yenerken, zorlu Yenimahalle maçından ise 2727 berabere ayrıldı. Laiuk, forma giydiği 2 maçta 10 gol kaydetti.
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