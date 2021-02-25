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Hıdırlık Kulesi’nde 1500 yıllık antik hamam ortaya çıkarıldı

İHA

Hıdırlık Kulesi’nde 1500 yıllık antik hamam ortaya çıkarıldı

Antalya'nın tarihi ve turistik simgeleri arasında yer alan Hıdırlık Kulesi çevresinde sürdürülen arkeolojik kazı çalışmalarında 1927 yılında yapılmış buz fabrikası kalıntılarından sonra 1500 yıllık Roma dönemine ait hamam kalıntılarına ulaşıldı.
Antalya Büyükşehir Belediyesinin, Koruma Kurulu kararı doğrultusunda, kentin önemli tarihi yapıları arasında yer alan Hıdırlık Kulesi’ni kültürel ve turistik çekim merkezi haline getirmek için başlattığı kazı çalışması aralıksız devam ediyor. Hıdırlık Kulesi çevresinde yürütülen arkeolojik kazı ve araştırma çalışmaları Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiriliyor.

Isıtma sistemi ve su kanalı
Uzman arkeolog ve ekiplerin titizlikle yürüttüğü kazı çalışmalarında ilk olarak 1927 yılında yapılmış buz fabrikasının makine dairesi ve depolama alanlarına ait temel ve duvar kalıntıları gün yüzüne çıkarılmıştı. Kazı çalışmalarında son olarak Hıdırlık Kulesi’nin Güney kısmında Roma dönemine ait hamam kalıntısı olduğu tahmin edilen buluntulara ait izler bulundu. Geçmişinin 1500 yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen hamamın ısıtma kısmı ve kanal kısmı kalıntıları açığa çıkarıldı. Yetkililer yapının ortaya çıktığı alanda kazı çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

Kale suruna ulaşıldı
Hıdırlık Kulesi’nin Kuzey kısmında yürütülen arkeolojik kazılarda da kale suru kalıntıları ortaya çıkarıldı. Arkeolojik kazı çalışmalarında kulenin Kuzey ve Güney kısımlarında farklı yapılara ait temel kalıntıları üzerinde çalışmalar yoğunlaştırılmış şekilde sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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