Kepez Belediyesi, ilçedeki parklarda sokak hayvanlarının mama ve su kaplarının bulunduğu alana gölgelik yapıyor. Gölgelik ile hayvanların yemek ve su ihtiyaçlarını giderirken olumsuz hava şartlarından etkilenmemesi amaçlanıyor.

Sokakta kalan hayvanlarının yemek, su ve barınma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik örnek çalışmalar gerçekleştiren Kepez Belediyesi, ilçedeki parklara can dostlarımız için mama ve su kapları yerleştirmişti. Şimdi de mama ve su kaplarının bulunduğu alanlar daha konforlu hale getiriliyor.



Sokak hayvanlarına gölgelik

Park ve Bahçeler Müdürlüğü, parklardaki sokak hayvanlarının yeme ve içme alanlarının üzerine gölgelik yapıyor. Ahşaptan yapılan gölgelik ile can dostlarımızın, yemek ve su ihtiyaçlarını giderirken yağmurlu ve güneşli havalardan etkilenmemesi amaçlanıyor. Veterinerlik Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 30 adet ahşap gölgelik, parklara monte edilmeye başlandı.



Kepez’e hayvan hastanesi

Enam Suresi 36. Ayette Allah, “Yeryüzünde yürüyen bütün hayvanlar ve kanatlarıyla uçan bütün kuşlar da ancak sizin gibi birer ümmettir" buyuruyor. Bu ayet gereği hayvanların haklarını korumaya özen gösteren Kepez Belediyesi, hayvan hastanesinin yapımını da 2021 yatırım programına aldı. Kedi ve köpekler için mama üreten, yuvalar yapan Kepez Belediyesi, DokumaPark’a da 64 odalı kedi apartmanı kazandırdı.



Kediye, köpeğe, kuşa da yuva

Kuşların doğal yaşamlarını kolaylaştırmak ve onlara korunaklı barınma alanları oluşturmak amacıyla Kent Ormanı’na ve DokumaPark’a 60 adet kuş evi yerleştirildi. Kuş evleri, emniyetli olması için 9 metre yüksekliğindeki direklere asıldı.

Kepez Belediyesinin Veterinerlik Müdürlüğü Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi de can dostlarımızın sağlığı ile yakından ilgileniyor.

