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Antalya için Silikon Vadisi hedefi uzak değil AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan: " Türkiye'nin küresel pazardaki teknoloji payını daha da arttırmada Teknokentimiz önemli bir güce sahip"

İHA

Antalya için Silikon Vadisi hedefi uzak değil AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan: " Türkiye'nin küresel pazardaki teknoloji payını daha da arttırmada Teknokentimiz önemli bir güce sahip"

Antalya Teknokent’te faaliyet gösteren firma temsilcileri ile bir araya gelen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Gelecek teknoloji üzerinde teknoloji de gençlerimizin ellerinde yükselecek” dedi
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, üniversite bünyesinde bulunan Antalya Teknokent’e ve burada bulunan firmalara ziyarette bulundu. Rektör Özkan’a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, Genel Sekreter Ali Evren İmre eşlik ederken, Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz da çalışmalar hakkında bilgi verdi. Rektör Özkan, beraberindeki heyet ile birlikte Antalya Teknokent bünyesinde DT İletişim, B Mühendislik, Softalya, Pribas, Babylife ve Ural Telekom şirketlerini ziyaret ederek, firma temsilcilerinden faaliyette bulundukları alanlarla ve son gelişmelerle ilgili bilgi aldı, sorun ve taleplerini dinledi.
Rektör Özkan daha sonra Antalya Teknokent Girişimcilik Kuluçka Merkezi ve Prototip Atölyesi’nde bulunan Bio Seq Pro, SSat Turizm, Senbatek Akü, Telpost Telsiz, Bestnet ve Savhatek şirketlerinin çalışmalarını inceledi. Son dönemde gelişen yerli ve milli savunma sanayii atağının bir devamı olan Savhatek firmasının ürettiği Alperen Gözcü adlı evrensel atış platformu hakkında da firma temsilcisi İbrahim Yıldırım kısa bir sunum yaptı. Rektör Özkan, son olarak yerli ve hibrit tohum ıslahı üzerine çalışma yapan Takıı Turkey Şirketi’ni ziyaret ederek laboratuvar çalışmaları, bitki ıslahı ve topraksız tarım uygulamalarında firmaya akademik danışmanlık yapan Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Naci Onus ve Genel Müdür Takuji Yoshida’dan bilgi aldı.

Öğrenciler İçin Deneyim Kazanma Fırsatı
Antalya Teknokent’in Antalya için adeta bir Silikon Vadisi olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Antalya coğrafi ve iklim özellikleri, tüm dünyayı kapsayan güçlü uçuş ağı ve konaklama imkanları ile Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’ne benzer özellikler taşıyor. Bunun da etkisiyle Antalya Teknokentimiz, üniversite alt yapı olanakları ile desteklenen ArGe çalışmalarını ekonomik güce dönüştürüyor. Türkiye'nin küresel pazardaki teknoloji payını daha da arttırmada Teknokentimiz önemli bir güce sahip. Üniversitemizin akademik bilgi birikimi ile Antalya Teknokent bünyesinde bulunan firmalar çeşitli sektörlerde projeler geliştirip ekonomiye, sanayiye, dolayısıyla ülke ekonomisindeki teknolojiye dayalı ekonomik paya sürekli katkı sağlamaktadırlar.” diye konuştu.
Antalya Teknokent’in öğrenciler için de bir avantaj olduğunun altını çizen Rektör Özkan, “Özellikle teknolojik alanda deneyim kazanmak isteyen öğrencilerimiz, Antalya Teknokent bünyesinde yer alan çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalarda yer alabiliyor. Bizim amacımız Antalya Teknokent bünyesinde bulunan firmalarda öğrencilerimizin daha aktif yer alması ve hem eğitimlerini hem de iş hayatına atılımlarını bir arada yürütebilmeleri çok önemli yer tutuyor. Ziyaretlerimizde şirketlerde çalışan Akdeniz Üniversitesi öğrencilerimiz ve mezunlarımızla da karşılaşmak bizleri gururlandırdı. Gelecek teknoloji üzerinde, teknoloji de gençlerimizin ellerinde yükselecek. Bu nedenle daima öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

Antalya Teknokent Genel Müdürü İbrahim Yavuz ise yazılım, bilişim, elektronik, savunma sanayii, biyoteknoloji, sağlık alanında yaptıkları çalışmaları ve projelerini paylaştı. Ayrıca Antalya Teknokent bünyesinde tarım teknolojilerine yönelik yürüttükleri kümelenme çalışmalarından, yeni dönem projelerinden ve tarımın Antalya için arz ettiği öneme dikkat çekerek, üniversitesanayi iş birliğini pekiştirecek yeni projelerle birlikte Akdeniz Üniversitesi ve Antalya Teknokent’in gelişimine katkı sağlama hedeflerini, Bitki Islahı İzolat Gen Bankası ve Akredite Laboratuvar Projesi ile yakın zamanda bu hedefi hayata geçirmek istediklerini dile getirdi. Yavuz, “Antalya'da artık turizm ve tarımın yanında, teknoloji ve bilim üssü olmak için de bir hamle gerçekleştiriyoruz. Dünyada İrlanda modeli olarak bilinen yöntemi uygulayarak, bilişim ve yazılımda ihracat yapan bir bölge olma hedefiyle dünyanın önemli firmalarının çalışmalarını Antalya’ya, Antalya Teknokent Teknoloji Vadisi projemiz kapsamında çekmeyi hedefliyoruz.” açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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