Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı



Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde sürücüsünün, akaryakıt istasyonunda çalışır vaziyette bıraktığı traktör, aniden hareket etti. Geri geri giden traktör çarptığı park halindeki 3 araca zarar verirken, yol ortasındaki palmiye ağacına çarparak durabildi. Yolda yürüyen iki kadın ile durdurmaya çalışan bir kişinin traktörün altında kalmaktan son anda kurtulduğu olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mesut Çetin, Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama yerine getirdiği 07 YE 092 plakalı traktörünün arkasında takılı bulunan ekipmanı yıkamaya başladı. Mesut Çetin'in çalışır vaziyette bıraktığı traktör bir anda geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan traktör, önce o sırada akaryakıt istasyonunda bulunan araç yıkama yerindeki otomobile, ardından istasyon içerisinde park halindeki başka bir otomobile çarptı. Bu otomobil de kontrolden çıkıp, başka bir araca çarptı. Mesut Çetin ve çevredekilerin durdurmaya çalıştığı traktör daha sonra istasyondan çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Yolda yürüyen iki kadın ile durdurmaya çalışan bir kişi ise traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu sırada traktöre binen Mesut Çetin durdurmayı başardı. Olay yerine gelen polis, traktör ve maddi hasara neden olduğu 3 otomobilde inceleme yaptı.

İstasyon sahiplerinden Hüseyin Tunç, "Traktör kendi başına hareket edince araçların üzerine doğru geldi. Arkadaşlar müdahale etmek istedi ama durduramadı. Traktör istasyondaki park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada traktör üzerinde sürücüsü yoktu. Allah'tan herhangi birine çarpmadı, sadece maddi hasar oluştu" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde sürücüsüz durumdaki traktörün bir anda geri geri ilerlemeye başladığı ve hemen önündeki araca çarptığı görüldü. Bu sırada çevredekilerin ve sürücüsünün traktörü durdurmaya çalışması da görüntülere yansıdı. İstasyondaki başka bir araca, onun da diğerine çarpmasının ardından yola inen traktörü gören yaya iki kadının koşarak uzaklaşma anları ve hemen ardından traktörün palmiyeye çarptığı anlar görüntülerde yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ

2021-02-25 13:36:41



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