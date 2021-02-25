Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı

DHA

Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı


Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Serik ilçesinde sürücüsünün, akaryakıt istasyonunda çalışır vaziyette bıraktığı traktör, aniden hareket etti. Geri geri giden traktör çarptığı park halindeki 3 araca zarar verirken, yol ortasındaki palmiye ağacına çarparak durabildi. Yolda yürüyen iki kadın ile durdurmaya çalışan bir kişinin traktörün altında kalmaktan son anda kurtulduğu olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Mesut Çetin, Serik'e bağlı Kürüş Mahallesi Sanayi Sitesi içerisinde bir akaryakıt istasyonunun araç yıkama yerine getirdiği 07 YE 092 plakalı traktörünün arkasında takılı bulunan ekipmanı yıkamaya başladı. Mesut Çetin'in çalışır vaziyette bıraktığı traktör bir anda geri geri hareket etmeye başladı. Kontrolden çıkan traktör, önce o sırada akaryakıt istasyonunda bulunan araç yıkama yerindeki otomobile, ardından istasyon içerisinde park halindeki başka bir otomobile çarptı. Bu otomobil de kontrolden çıkıp, başka bir araca çarptı. Mesut Çetin ve çevredekilerin durdurmaya çalıştığı traktör daha sonra istasyondan çıkarak refüjdeki palmiye ağacına çarptı. Yolda yürüyen iki kadın ile durdurmaya çalışan bir kişi ise traktörün altında kalmaktan son anda kurtuldu. Bu sırada traktöre binen Mesut Çetin durdurmayı başardı. Olay yerine gelen polis, traktör ve maddi hasara neden olduğu 3 otomobilde inceleme yaptı.
İstasyon sahiplerinden Hüseyin Tunç, "Traktör kendi başına hareket edince araçların üzerine doğru geldi. Arkadaşlar müdahale etmek istedi ama durduramadı. Traktör istasyondaki park halindeki araçlara çarptı. Bu sırada traktör üzerinde sürücüsü yoktu. Allah'tan herhangi birine çarpmadı, sadece maddi hasar oluştu" dedi.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde sürücüsüz durumdaki traktörün bir anda geri geri ilerlemeye başladığı ve hemen önündeki araca çarptığı görüldü. Bu sırada çevredekilerin ve sürücüsünün traktörü durdurmaya çalışması da görüntülere yansıdı. İstasyondaki başka bir araca, onun da diğerine çarpmasının ardından yola inen traktörü gören yaya iki kadının koşarak uzaklaşma anları ve hemen ardından traktörün palmiyeye çarptığı anlar görüntülerde yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Serik Namık Kemal KILINÇ
2021-02-25 13:36:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara entübe edildi
YEREL HABERLER Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara entübe edildi
Pandemi döneminde Antalya 1000 takım ağırladı Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: "Dünyada spor turizmine açık tek destinasyon Antalya oldu" "Uçuşu olan tüm ülkeler Antalya'ya spor turizmi için geldi"
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Antalya 1000 takım ağırladı Spor ...
Sokak hayvanlarının mama ve su kaplarının bulunduğu alana gölgelik
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının mama ve su kaplarının bulunduğu ...
Alkollü sürücü korkuluklara çarpıp kaldırıma çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü korkuluklara çarpıp kaldırıma çıktı: 1 ...
Baz istasyonu akülerini çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Baz istasyonu akülerini çalan 3 kişi yakalandı
Hıdırlık Kulesi’nde 1500 yıllık antik hamam ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Hıdırlık Kulesi’nde 1500 yıllık antik hamam ortaya ...
Adrasan'da yanan ormanlık alan yeniden yeşillendiriliyor 60 dönümlük alana topum atma ve fidan dikimi töreni yapıldı
YEREL HABERLER Adrasan'da yanan ormanlık alan yeniden ...
Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım
YEREL HABERLER Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası ...
Muratpaşa'nın İzmir deplasmanında en büyük kozu Olga olacak
YEREL HABERLER Muratpaşa'nın İzmir deplasmanında en büyük kozu Olga ...
2020'de evlenen ve boşanan sayısı azaldı
YEREL HABERLER 2020'de evlenen ve boşanan sayısı azaldı
Başkan Bahar: " Üretim ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik tanınmalı:
YEREL HABERLER Başkan Bahar: " Üretim ve hizmet sektörü ...
Antalya İl Jandarma Komutanlığına “2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü”
YEREL HABERLER Antalya İl Jandarma Komutanlığına “2020 yılının ...
ATB Başkanı Ali Çandır: " Kota sebebiyle Rusla domatesi daha pahalı yiyor" Rus ticaret temsilcisine domates sitemi
YEREL HABERLER ATB Başkanı Ali Çandır: " Kota sebebiyle Rusla ...
Likya ve Noel Baba yolları AB destekli projeyle tanıtılacak
YEREL HABERLER Likya ve Noel Baba yolları AB destekli projeyle ...
Antalya’da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon Uyuşturucu maddeleri sokağa dağıtılmadan ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da zehir tacirlerine eş zamanlı ...
1.8 milyonluk uyuşturucu iddiasında tutuklu 2 sanık serbest kaldı
YEREL HABERLER 1.8 milyonluk uyuşturucu iddiasında tutuklu 2 sanık ...
ATSO Başkanı Davut Çetin: 20 gün seferberlik ilan edelim
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Davut Çetin: 20 gün seferberlik ilan ...
Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma ...
HEP’de lisansüstü buluşmaları gerçekleştirildi Dr. Merve Pelvan Akgün: "Dünyada her yıl büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yaklaşık 2,2 milyon kişi gıda ve su kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir"
YEREL HABERLER HEP’de lisansüstü buluşmaları gerçekleştirildi Dr. ...
Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını inceledi AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu: "Sağlık alanındaki hizmet kalitemizi de sağlık tesisi kapasitelerimizi de arttırıyoruz"
YEREL HABERLER Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını ...
50 kat daha acı 'Antalyalı Şili', isota rakip
YEREL HABERLER 50 kat daha acı 'Antalyalı Şili', isota rakip
Belden aşağısı felç olan Feride'nin tek isteği salıncakta sallanmak
YEREL HABERLER Belden aşağısı felç olan Feride'nin tek isteği ...
Alanya'da devasa buz kütleleri oluştu
YEREL HABERLER Alanya'da devasa buz kütleleri oluştu
Antalya'dan dünyaya meyve ve sebze ihracı
YEREL HABERLER Antalya'dan dünyaya meyve ve sebze ihracı