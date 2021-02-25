Tütüncü: “Kadının olmadığı siyaset eksiktir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tütüncü: “Kadının olmadığı siyaset eksiktir”

İHA

Tütüncü: “Kadının olmadığı siyaset eksiktir”

AK Parti Antalya İl Kadın Kolları yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Kadının olmadığı bir siyaset her zaman eksiktir. Ve başarıya asla erişilemez ” dedi.
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Antalya 6. Olağan İl Kadın Kolları kongresinde yeniden göreve seçilen Ayşe Keyik Yılmaz ve yönetimini ziyaret etti. İl Kadın Kolları yönetim kurulu üyeleriyle partinin toplantı salonunda bir araya gelen Tütüncü, kongre heyecanı yaşayan kadınlara yeni görevlerinde başarılar diledi. Başkan Tütüncü’nün ziyaretinden duyduğu mutluluğu dile getiren AK Parti Antalya İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keyik Yılmaz, “Hakan başkanım, her zaman destekleriyle bizim yanımızda olduğunu hissettiriyor. Ama bugün burada olması, sizlerle tanışacak olması ne kadar kıymet ve önem verdiğini bize bir kez daha göstermiş oldu.”diye konuştu. Bu dönem de farklılıklar ve değişiklikler yaptıklarını aktaran Başkan Yılmaz, “Bizim her kongre sürecimiz değişim, gelişim ve bayrağı daha yukarıya taşımak ile alakalı attığımız adımların olduğu bir süreç. Şimdiye kadar emek vermiş bütün arkadaşlarımızın başımızın tacı, her zaman başımızın üstünde yerleri var. Bu dönem genç arkadaşlarımıza da ağırlık vermeye çalıştık. Tecrübeyle yeni gelen arkadaşlarımızın heyecanını kaynaştırmak ve daha güçlü adımlar atmak için böyle bir girişimde bulunduk. Birlikte çok güzel adımlar atacağız“ diye konuştu.

“Kadınlarımızın her zaman yanındayız”
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü’de il ve ilçe teşkilat kongrelerinin tamamlanmış olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kongrelerin umut dolu ve heyecan dolu olduğunu hatırlatan Başkan Tütüncü, “Arkadaşlarımızın gözünde 2023 yılının umudunu, azmini ve kararlılığını gördüm. Bu sebepten dolayı bugün sizleri koşa koşa tebrik etmeye geldi. Her zaman yanınızda olduğumu bir kez daha ifade etmeye geldim. 2001 yılından beri bu güzel çatının altında hizmet yapmanın millete, memlekete güzel güzel işler yapmanın mutluluğunu yaşadık, yaşıyoruz ve inşallah inanıyorum ki daha büyük, daha güzel mutlulukları da birlikte ve beraber yaşayacağız.” diye konuştu. Kadın kollarına inanılmaz önem verdiğini de dile getiren Tütüncü, “Cumhurbaşkanımızın kadınları siyasetin öznesi haline getiren çabaları, gayretleri bence çok kıymetli ve çok önemlidir “dedi.

Cumhurbaşkanımız gençlerimize vizyon çiziyor
Başkan Tütüncü, konuşması sırasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Aya gideceğiz’ sözüne yapılan eleştirilere de değindi. Tütüncü, “Aslında orada ulusal uzay programı açıklandı. 10 yıllık bir eylem planı açıklandı. Hep birlikte ceketimizin önünü ilikleyip ayağa kalkıp, alkışlayacağımız yerde, ‘Bir aya gitmediğiniz kalmıştı’ gibi eleştiriler yapıldı. ‘Denizler Altında Yirmi Bin Fersah’ ve ‘Uzaya Yolculuk’ adlı kitapların 1800’lü yıllarda yazıldı. O zaman ne uzay gemisi vardı. Ne de deniz altılar. Onlar çocuklarının kafalarına bambaşka bir dünya yüklediler. Bizde ‘Oyuncak Müzesi’ni yaptığımızda da ‘Bunlar oyuncaklarla mı oynuyorlar ‘ dediler. Ama bu oyuncaklar oyuncak değil… 1900’lü yılların başında Amerikalılar çocuklarına uzay gemisi diye bir oyuncak verdiler. Çocuklar oynadıkları uzay gemisiyle zihinlerinde uzaya gittiler. Dikkat edin! İlk uzay gemisini, yapan Amerikalılardır. O uzay gemisi çocukların ellerinde oynağı uzay gemisine benziyordu. Bu oyuncaklar müzemizde var. Japonlar robot diye bir oyuncak verdiler çocuklarının eline. Japonya’nın ilk robotu da o çocukların oynadığı oyuncağa benziyor. Adolf Hitler, işgalden önce kocaman oyuncak fabrikaları kurdurdu. Çocukların eline tanklar, askerler verildi. Hitler, Almanya’yı işgal etmeden önce çocukların kalplerini, dünyalarını, hayallerini işgal etti. İşte Türkiye’de bu hakikati ilk gören devlet adamı Turgut Özal oldu. 1989’da onun günlüğünün bir sayfasını getirip, koyduk Oyuncak Müzemize… Göz yaşlarınızı tutamazsınız. İşte! Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkesinin gençlerine, ülkesinin geleceğine bir vizyon çiziyor” dedi.

Türkiye’nin bir numaralı kadın kolları olacaksınız
Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, konuşmasının sonunda her zaman kadın kollarının yanında durmaya devam edeceğini yineleyerek, “ Ben inanıyorum ki Antalya kadın kolları, Türkiye’nin bir numaralı kadın kolları olacak. Yürüdüğünüz yolda arkanıza bakmayın. Çünkü ben daime yanı başınızda olacağım. Kadının olmadığı bir siyaset her zaman eksiktir. Ve başarıya asla erişemez. Siyasette insanlar için yapıldığına göre o zaman siyasetin içinde kadınlar da yerini alacak. Onlarda kendi zarafet ve nezaketleri ile anne şefkatiyle siyasete bir derinlik, bir güzellik, bir incelik kazandıracak. Erkeklerde onlarla birlik, beraberce yol yürüyecek ” diye konuştu.

Koordinasyon merkezi olan tek belediyeyiz
Belediye olarak kadınlara yönelik yaptıkları çok önemli çalışmalar olduğunu da hatırlatan Tütüncü, “Antalya'da Kadın Koordinasyon Merkezi olan tek belediye Kepez Belediyesi’dir. Kadın Koordinasyon Merkezi şu an çok önemli sosyal projelere imza atıyor. Sağlıktan ev ekonomisine, çocuk gelişimden evlilik okullarına kadar birçok bilinmesi gereken çalışmalarımız var. Bu çalışmalarımızı ilerleyen süreçte sizlere anlatacağız. Hepimiz hep birlikte 2023 zaferi için gayretle çalışacağız. Hepinizi çok seviyorum“ ifadelerini kullandı.
AK Parti İl Kadın Kolları üyelerine bir kez daha başarı dileklerini ileten Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kadınlara da kırmızı gül hediye etti. Ziyarete Ak Parti Kepez İlçe Başkanı Bahattin Bayraktar’da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Döşemealtı Belediyesi esnaftan ve aile hekimlerinden 6 ay kira almayacak
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi esnaftan ve aile hekimlerinden ...
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
YEREL HABERLER Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda ...
Antalya için Silikon Vadisi hedefi uzak değil AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan: " Türkiye'nin küresel pazardaki teknoloji payını daha da arttırmada Teknokentimiz önemli bir güce sahip"
YEREL HABERLER Antalya için Silikon Vadisi hedefi uzak değil AÜ Rektörü Prof. ...
Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara entübe edildi
YEREL HABERLER Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara entübe edildi
Pandemi döneminde Antalya 1000 takım ağırladı Spor Turizm Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan: "Dünyada spor turizmine açık tek destinasyon Antalya oldu" "Uçuşu olan tüm ülkeler Antalya'ya spor turizmi için geldi"
YEREL HABERLER Pandemi döneminde Antalya 1000 takım ağırladı Spor ...
Sokak hayvanlarının mama ve su kaplarının bulunduğu alana gölgelik
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının mama ve su kaplarının bulunduğu ...
Alkollü sürücü korkuluklara çarpıp kaldırıma çıktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü korkuluklara çarpıp kaldırıma çıktı: 1 ...
Baz istasyonu akülerini çalan 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Baz istasyonu akülerini çalan 3 kişi yakalandı
Hıdırlık Kulesi’nde 1500 yıllık antik hamam ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Hıdırlık Kulesi’nde 1500 yıllık antik hamam ortaya ...
Adrasan'da yanan ormanlık alan yeniden yeşillendiriliyor 60 dönümlük alana topum atma ve fidan dikimi töreni yapıldı
YEREL HABERLER Adrasan'da yanan ormanlık alan yeniden ...
Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası aldı: Keşke yediğim dayakla kalsaydım
YEREL HABERLER Darp nedeniyle şikayetçi olan kurye, para cezası ...
Muratpaşa'nın İzmir deplasmanında en büyük kozu Olga olacak
YEREL HABERLER Muratpaşa'nın İzmir deplasmanında en büyük kozu Olga ...
2020'de evlenen ve boşanan sayısı azaldı
YEREL HABERLER 2020'de evlenen ve boşanan sayısı azaldı
Başkan Bahar: " Üretim ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik tanınmalı:
YEREL HABERLER Başkan Bahar: " Üretim ve hizmet sektörü ...
Antalya İl Jandarma Komutanlığına “2020 yılının Kurumsal Kan Bağışçısı Altın Ödülü”
YEREL HABERLER Antalya İl Jandarma Komutanlığına “2020 yılının ...
ATB Başkanı Ali Çandır: " Kota sebebiyle Rusla domatesi daha pahalı yiyor" Rus ticaret temsilcisine domates sitemi
YEREL HABERLER ATB Başkanı Ali Çandır: " Kota sebebiyle Rusla ...
Likya ve Noel Baba yolları AB destekli projeyle tanıtılacak
YEREL HABERLER Likya ve Noel Baba yolları AB destekli projeyle ...
Antalya’da zehir tacirlerine eş zamanlı operasyon Uyuşturucu maddeleri sokağa dağıtılmadan ele geçirildi
YEREL HABERLER Antalya’da zehir tacirlerine eş zamanlı ...
1.8 milyonluk uyuşturucu iddiasında tutuklu 2 sanık serbest kaldı
YEREL HABERLER 1.8 milyonluk uyuşturucu iddiasında tutuklu 2 sanık ...
ATSO Başkanı Davut Çetin: 20 gün seferberlik ilan edelim
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Davut Çetin: 20 gün seferberlik ilan ...
Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Antalya'da silahlı iki şüpheli ihbarı, polisi alarma ...
HEP’de lisansüstü buluşmaları gerçekleştirildi Dr. Merve Pelvan Akgün: "Dünyada her yıl büyük çoğunluğunu çocukların oluşturduğu yaklaşık 2,2 milyon kişi gıda ve su kaynaklı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitirmektedir"
YEREL HABERLER HEP’de lisansüstü buluşmaları gerçekleştirildi Dr. ...
Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını inceledi AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu: "Sağlık alanındaki hizmet kalitemizi de sağlık tesisi kapasitelerimizi de arttırıyoruz"
YEREL HABERLER Atay Uslu, Kumluca Hastanesi ek bina inşaatını ...
50 kat daha acı 'Antalyalı Şili', isota rakip
YEREL HABERLER 50 kat daha acı 'Antalyalı Şili', isota rakip