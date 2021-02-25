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Antalya’nın Kleopatra Plajı dünya sıralamasına girdi Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Şakiroğlu: “Derece kazanan tek plaj olması turizmcileri ayrıca çok memnun etti”

İHA

Antalya’nın Kleopatra Plajı dünya sıralamasına girdi Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Şakiroğlu: “Derece kazanan tek plaj olması turizmcileri ayrıca çok memnun etti”

Antalya’nın Alanya ilçesindeki Kleopatra Plajı, bu yılın Avrupa’nın en iyi plajları listesinde 22. sırada yer alması sevinçle karşılandı. Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu mutlu olduklarını belirterek, “Türkiye’den derece kazanan tek plaj olması turizmcileri ayrıca çok memnun etti” dedi.
Uluslararası bir internet sitesi de turizm sezonu öncesi dünya ve Avrupa’nın en iyi plajlarını sıraladı. Yapılan oylama sonucunda ’dünya’ ve ’Avrupa’ olmak üzere iki başlıkta 2021’in en gözde plajlarına yer verilen listede Türkiye’den de bir plaj yer aldı. Doğal güzellikler ve turist çekme potansiyeli gibi özelliklerin dikkate alındığı iki ayrı listede de 25’er plaj sıralandı.
Sıralamanın zirvesinde Avustralya’daki Whitehaven Beach plajı yer alırken, Küba’daki Santa Maria Beach ikinci, Brezilya’daki Baia do Sancho plajı ise üçüncü oldu. Avrupa’daki plajlar sıralamasının ilk üçü ise sırasıyla İtalya’daki Spiaggia dei Conigli, İspanya’daki Playa de Cofete ve Portekiz’deki Praia da Falésia plajlarından oluştu.

Türkiye’de Kleopatra Plajı listede yer aldı
Avrupa’nın en iyi plajları listesine Türkiye’den de Antalya’nın Alanya ilçesindeki Kleopatra Plajı yer buldu. Roma İmparatoru Antonius ve Mısır Kraliçesi Kleopatra’nın yüzdüğü rivayetlerinin söylendiği ve bu nedenle tarihi geçmişiyle ’Kleopatra Plajı’ adıyla bilinen plaj, Avrupa’nın en iyi plajları listesinde 22. sırada yer buldu.

“Çok mutlu olduk”
Kleopatra Plajı’nın dereceye girmesi, Alanya’daki turizmcileri ve tatilcileri de mutlu etti. Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Servet Şakiroğlu, “Kleopatra Plajı’nın sıralamaya girmesi bizi çok mutlu etti. Türkiye’den derece kazanan tek plaj olması turizmcileri ayrıca çok memnun etti. Gerçekten de bu listedeki yerini hak eden bir plaj burası. Burası Türkiye’nin en güzel plajlarından bir tanesidir. Kumları altın sarısı renginde ve pirinç büyüklüğünde olması nedeniyle insan vücuduna da yapışmaz. Denize çok güzel ve yarın gayet esintili bir havası vardır” dedi.

“Kleopatra burada denize girdi”
Kleopatra Plajı’nın mavi bayraklı bir plaj olduğunu aktaran Şakiroğlu, plajın tarihinden de bahsetti. Şakiroğlu, “Roma kralı Antonius’un burayı Mısır donanması yapması için Kleopatra’ya hediye ettiği bilinir. Rivayete göre de Kleopatra’nın bu sahiller denize girdiği söylenir” diye konuştu.

“Bizim için sevindirici bir haber oldu”
Plajın sıralamaya girmesinin sevinçle karşıladıklarını belirten turizmci Turgay Meşe, “Türkiye’nin cennet köşesi Alanya’dan yine güzel bir haber aldık. Bu sefer güzel haber dünya çapında oldu. Plajımız dünya sıralamasından 22. Türkiye’de ise tek olarak dereceye girdi. Burası gerçekten, denizi, kumu, tarihi ve güneşi olarak çok güzeldir. Burası yabancı misafirlerimizin de çok hoşuna gidiyor. Alanya’da tatile gelen insanların denize girmek istediği tek yer bu plajdır. Buda bizim için çok sevindirici bir haber oldu” ifadelerini kullandı.

“Kleopatra Plajı Türkiye’nin Maldivler’i gibi”
Alanya’da yerleşik olarak yaşayan Rus Natali Grinkevinch ise şunları söyledi:
"Kleopatra Plajı’nı çok seviyorum. Buraya gelmeden Mahmutlar Plajı’nda denize giriyordum. Daha sonra güzelliğinden dolayı burayı tercih ettim. Her sabah burada sporumu da yapıyorum. Kleopatra Plajı Türkiye’nin Maldivler’i gibi. Ne zaman buraya gelsem Tayland’ı ve Maldivleri hatırlıyorum.”

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