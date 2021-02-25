Konyaaltı Belediyesi, muhtarlarla tek tek görüşerek taleplerini dinliyor

Pandemi öncesi her ay düzenli olarak yapılan mahalle toplantılarıyla mahallelinin taleplerini dinleyen ve bu doğrultuda çözüm geliştiren Konyaaltı Belediyesi, pandemi nedeniyle yapılamayan bu toplantılara yeni bir alternatif geliştirdi. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü’ne verdiği talimat ile özellikle kırsal alanda hizmet veren muhtarlar ile tek tek görüşülüp sorunların dinlenmesini, yapılacak olan projelerin ortak akılla geliştirilmesini istedi.

Başkan Semih Esen’in talimatı üzerine Konyaaltı Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri ilk olarak Aşağıkaraman, Gökçam, Kır, Doyran Dağ, Doyran Çamlıbel ve Doyran mahallelerinin muhtarlarıyla bir araya geldi. Belediye hizmetlerinin kırsalda son derece önem arz ettiğini ifade eden mahalle muhtarları, bu anlamda her zaman yanlarında olduğunu ifade ettikleri Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’e teşekkür ettiler.



Yerinde dinlenip çözüm üretiliyor

Muhtarların mahallelerindeki sorun ve taleplerini yerinde dinlediklerini dile getiren Başkan Semih Esen, “Pandemi nedeniyle yoğun katılımlı toplantılar yapamasak da ilçemiz genelinde hizmet veren muhtarlarımızı tek tek ziyaret ederek onların taleplerini dinliyor, yapacak olduğumuz projeler ile ilgili fikir alış verişinde bulunuyoruz. Bu ziyaretlerimiz ile muhtarlarımızın mahalleleriyle ilgili bizlere ilettiği talepleri öncelik sırasına göre tek tek yerine getiriyoruz. İçinde bulunduğumuz küresel salgının sona ermesi ve normalleşme sürecine geçilmesiyle mahalle toplantılarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz” diye konuştu.

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