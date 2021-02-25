Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara entübe edildi (2)

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BABA TUTUKLANDI, OĞLU SERBEST

Antalya'da, 6 gün önce evlerinin önünde park meselesi nedeniyle çıkan kavgada yüzde 90 engelli Mümin Kara, yüzde 40 engelli eşi Emine Kara ile iki çocuğunu darbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerden Nurettin Yaşar `kasten yaralama´ suçundan tutuklanırken, oğlu A.Y. adli kontrolle serbest kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2021-02-25 15:49:04



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