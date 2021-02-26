Eve çevirdiği tek odalı dükkanda yaşamını sürdürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Eve çevirdiği tek odalı dükkanda yaşamını sürdürüyor

DHA

Eve çevirdiği tek odalı dükkanda yaşamını sürdürüyor


Adem AKALAN/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da, 6 aylıkken çocuk felci geçiren yüzde 63 engelli Emel Örün (55), aldığı engelli maaşıyla kiraladığı dükkanı eve çevirdi. Sol bacağından engeli bulunan Örün, buzdolabının su akıttığını, engelli aracının akülerinin ise arızalı olduğunu belirterek, yardım eli uzatılmasını istedi.
Almanya'da dünyaya gelen Emel Örün, 6 aylıkken çocuk felci geçirdi. Yüzde 63 engeli bulunan Örün, eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul'da taşınıp, iş hayatına atıldı. Uzun yıllar güzellik uzmanı olarak çalışan bir çocuk annesi Örün, bir süre sonra eşinden boşanıp tek başına yaşamaya başladı. Yaklaşık 21 yıl önce Antalya'ya yerleşen Emel Örün, 5 yıl önce akülü aracıyla tramvay yolunda trafik kazası geçirdi. Kazada Örün´ün sol bacağında kırıklar oluştu.
Aldığı emekli maaşıyla yaşamını sürdürmeye çalışan Örün, ev yerine daha uygun olduğu için dükkan kiralayıp, burada yaşamaya başladı. Tek odalı dükkanı hem oturma, hem yatak odası hem de mutfak ve banyo olarak kullanan Örün'ün tek hayat arkadaşı ise 'Minnak' adlı kedisi. Buzdolabının su akıttığını dile getiren yüzde Örün, engelli aracının akülerinin arızalı olduğunu belirterek, hayırseverlerden kendisine yardım eli uzatmasını istedi.
32 METREKARELİK DÜKKANI EVE ÇEVİRDİ
6 aylıkken çocuk felci geçirip engelli duruma düştüğünü ifade eden Emel Örün, uzun yıllar güzellik uzmanı olarak çalıştığını kaydetti. Normal bir evin kirasını ödemekte zorlanacağı için dükkanı eve çevirdiğini söyleyen Örün, "Şu an yaşım itibariyle ve bedenimdeki ağrılar dolayısıyla çalışacak durumda değilim. Çok zor zamanlar geçiriyorum. 960 TL'lik muhtaç yardımı alıyorum. O parayla hayatımı sürdürmeye çalışıyorum. Bu maaşla da normal bir ev kiralamam mümkün değil, o nedenle bu dükkanı kiralamak zorunda kaldım. Burası yaşanılacak ya da kalınacak yer değildi. Bazı arkadaşlarım ve insanların yardımıyla normal bir yere çevirdik. Ne olursa olsun burası benim dünyam. Burası bu dünyadaki gerçek cennetim. 32 metrekare büyüklüğü var. Çok zor burada tek başıma yaşamak" diye konuştu.
'AKÜLÜ ARACIM BENİM ELİM AYAĞIM'
5 yıl önce akülü aracıyla tramvay durağına girerken kaza sonucu engelli bacağında kırıklar oluştuğunu dile getiren Örün, "Yaklaşık bir yıl boyunca ayağa kalkamadım ve çok zor günler geçirdim. Şimdi daha iyiyim, ayağa kalkabiliyorum ama onun dışında sürekli tekerlekli sandalye üzerindeyim. Bir tane akülü aracım var, onun da lastiği ve aküsü bitmiş durumda, yenilenmesini istiyorum. O benim elim ayağım. Pazara ve her yere onunla gidip geliyorum. Buzdolabım da çürümüş durumda ve su akıtıyor. Eve çevirdiğim dükkan zemini taş olduğu için çok soğuk oluyor. Yerlerin de yapılmasını istiyorum. Muhtaç maaşımdan başka gelirim yok" dedi.
CAN YOLDAŞI 'MİNNAK'
'Minnak' adlı kedisinin kendisine can yoldaşı olduğunu söyleyen Emel Örün, "Minnak, benim canım, yalnızlığıma yoldaş oluyor. Kendisi hamile, anneanne olacağım ama doğum sonrası onun da kısırlaştırılması gerekecek. Çünkü benim aldığım maaşla bunu yapma şansım yok" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Antalya Adem AKALAN
2021-02-26 08:12:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kuraklık, sivrisinek popülasyonunu artırdı
YEREL HABERLER Kuraklık, sivrisinek popülasyonunu artırdı
Antalyaspor, seriyi devam ettirmek istiyor
YEREL HABERLER Antalyaspor, seriyi devam ettirmek istiyor
Antalya’da etrafı duvarlarla örülü boş arazide erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Antalya’da etrafı duvarlarla örülü boş arazide erkek ...
Manavgat’taki orman yangını kontrol altında
YEREL HABERLER Manavgat’taki orman yangını kontrol altında
Darp edilen yüzde 90 engelli vatandaş olayında tutuklama kararı Yüzde 90 engelli adamı döverek hastanelik eden 2 şüpheliden baba tutuklandı
YEREL HABERLER Darp edilen yüzde 90 engelli vatandaş olayında ...
Engelsiz Yaşam Merkezi'ne hayvanat bahçesi
YEREL HABERLER Engelsiz Yaşam Merkezi'ne hayvanat bahçesi
Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için kendini eve kapattı
YEREL HABERLER Hazine arazisindeki prefabrik evini yıktırmamak için ...
Golf Mad Junior Open 2021 Golf Turnuvası başladı
YEREL HABERLER Golf Mad Junior Open 2021 Golf Turnuvası başladı
Küpe bozdurma bahanesiyle kuyumcuya girdiler, 80 bin lira değerinde 30’un üzerinde altın bilekliği çaldılar Kadılardan şüphelenip küpeyi bozmadı, 80 bin liralık altınından oldu İkisi lafa tuttu, diğeri vurgun yaptı Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken, hırsızlık şüphelisi bir kadının kahvaltı yapan kuyumcuya, ‘Şundan verseydin de yeseydik” dediği görüldü
YEREL HABERLER Küpe bozdurma bahanesiyle kuyumcuya girdiler, 80 bin ...
Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara entübe edildi (2)
YEREL HABERLER Darbedilen yüzde 90 engelli Mümin Kara entübe edildi ...
Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw: “Altın 2020’nin en çok kazandıran yatırımlarından”
YEREL HABERLER Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw: “Altın ...
Manavgat'ta orman yangını
YEREL HABERLER Manavgat'ta orman yangını
Kireç kuyusunda erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kireç kuyusunda erkek cesedi bulundu
Prof. Dr. Gökoğlu: “Biyolojik bir kirlilik, Akdeniz ekosistemini değiştirmeyi amaçlayan canlılar bunlar”
YEREL HABERLER Prof. Dr. Gökoğlu: “Biyolojik bir kirlilik, Akdeniz ...
Sürücüsüz traktör ortalığı savaş alanına çevirdi Üç araca zarar verip yola çıktı palmiye ağacına çarparak durabildi O anlar güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Sürücüsüz traktör ortalığı savaş alanına çevirdi Üç ...
Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw: “Altın 2020’nin en çok kazandıran yatırımlarından”
YEREL HABERLER Iraklı iş adamı Rassan Swara Khoshnaw: “Altın ...
Pitbull cinsi köpeği alınmak istenince, tabancayı başına dayadı
YEREL HABERLER Pitbull cinsi köpeği alınmak istenince, tabancayı ...
Konyaaltı Belediyesi, muhtarlarla tek tek görüşerek taleplerini dinliyor
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi, muhtarlarla tek tek görüşerek ...
Kemer'de 56'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu hazırlıkları
YEREL HABERLER Kemer'de 56'ıncı Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet ...
Antalya’nın Kleopatra Plajı dünya sıralamasına girdi Kleopatra Otelciler Birliği Başkanı Şakiroğlu: “Derece kazanan tek plaj olması turizmcileri ayrıca çok memnun etti”
YEREL HABERLER Antalya’nın Kleopatra Plajı dünya sıralamasına ...
Tütüncü: “Kadının olmadığı siyaset eksiktir”
YEREL HABERLER Tütüncü: “Kadının olmadığı siyaset eksiktir”
Döşemealtı Belediyesi esnaftan ve aile hekimlerinden 6 ay kira almayacak
YEREL HABERLER Döşemealtı Belediyesi esnaftan ve aile hekimlerinden ...
Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda kendini kurtardı
YEREL HABERLER Sürücüsüz traktör 3 araca çarptı, 3 kişi de son anda ...
Antalya için Silikon Vadisi hedefi uzak değil AÜ Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan: " Türkiye'nin küresel pazardaki teknoloji payını daha da arttırmada Teknokentimiz önemli bir güce sahip"
YEREL HABERLER Antalya için Silikon Vadisi hedefi uzak değil AÜ Rektörü Prof. ...