Jandarmadan 35 köy okulunda 650 öğrenciye trafik eğitimi

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Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 gün boyunca eğitime başlayan 35 köy okulunda 650 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Ekipler, ayrıca okul servislerinin de denetimini gerçekleştirdi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri 2226 Şubat tarihleri arasında planlanan özel denetim kapsamında Jandarma Trafik Timlerince Antalya İl merkez ve ilçelerinde eğitime başlayan köy okullarında öğrencilere pandemi kurallarına uygun trafik eğitimleri verdi. Ayrıca, okul servis araçlarında kontroller yapıldı.

Çocuklara erken yaşta trafik bilincini aşılamayı hedef edinen Antalya İl Jandarma Trafik Timleri okullarda temel trafik kuralları, Trafik ışık ve işaretleri ile trafikte iyi bireyler olmanın niteliklerini anlattılar. Antalya ili genelinde 35 köy okulunda toplam 650 öğrenciye seminer ve eğitim veren Jandarma Trafik Timleri öğrencilere boyama ve hikaye kitapları hediye etti.

Öte yandan, okul servis araçlarının kontrolünü de yapan ekipler sorumluluk sahasında bulunan ilçelerde toplam 165 okul servis aracının uygunluğunu denetlediler. Servislerde özellikle öğrencilerin güvenli yolculuk yapabilmesi için gerekli emniyet kemeri kullanımı, camların sabit olması, kapının otomatik sistemle açılması, yangın tüpü, ilk yardım seti, ışıklı yanan dur levhası gibi konularda denetim yapan ekipler eksikleri bulunan bazı servis araçlarının eksiklerini gidermesi hususunda uyarılarda bulundular.

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