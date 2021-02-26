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Tarihi düğmeli evler moda merkezi oldu Pakistanlı tekstil firması ilkbahar-yaz kreasyonunun çekimlerini düğmeli evlerde yaptı Pakistan’ın ünlü oyuncularından Mahira Khan ve Ormana halkından 20 çocuk ile 12 gönüllü model objektif karşısına geçti

İHA

Tarihi düğmeli evler moda merkezi oldu Pakistanlı tekstil firması ilkbahar-yaz kreasyonunun çekimlerini düğmeli evlerde yaptı Pakistan’ın ünlü oyuncularından Mahira Khan ve Ormana halkından 20 çocuk ile 12 gönüllü model objektif karşısına geçti

Antalya’nın İbradı ilçesi Ormana Mahallesi’nde tarihi düğmeli evlerde Pakistan’ın en büyük tekstil markalarından bir giyim firmasının ilkbaharyaz kreasyonunun çekimleri yapıldı.
Katalog çekimleri için Pakistan’ın ünlü oyuncularından Mahira Khan ve tarihi düğmeli evleri ile meşhur Ormana halkından 20 çocuk ve 12 kadın gönüllü modeller objektif karşısına geçti.
Ormana Mahallesi’nde bulunan düğmeli ev butik oteli, diğer düğmeli evler, sokaklar ve Ormanalı kadınların dokuma tezgahlarında gerçekleşen çekimlerde elbise ve giyimlerle poz veren modeller ilgi de çekti. Soğuk havada yapılan çekimler başarıyla tamamlandı. 2 gün süren çekimlere reklam firmasından 39 kişilik ekip katıldı.

“Düğmeli evleri ve butik otelleri harika”
Pakistan’ın en büyük teşkil markalarından birinin kreatif direktörü olan Khadjira Shah, Türkiye’ye daha önce geldiklerini anlattı. Shah, “Türkiye’de daha önceki yıllarda bir çok yerlerde çalışmalar yaptık. Fakat Türkiye’de ilk defa Ormana köyüne geldik. Buradaki eşsiz tarihi düğmeli evlerden ve güzelliklerden çok etkilendik. Bu yılki kreasyon için burada pek çok noktayı ve pek çok lokasyonu kullandık. Burası mükemmel bir yer. Düğmeli evleri ve butik otelleri harika bir yer” diye konuştu.

“Ormana bizleri çok etkiledi”
Türkiye’deki çekimleri yüklenen Studio sahibi Fehadur Rehman, yurt dışından ve Pakistan’dan birçok müşterinin Türkiye’ye getirdiğini belirterek, “Özellikle Pakistan’dan gelen müşterilerimiz Türkiye’den etkilendiler. Özellikle Ormana köyünün doğal güzellikleri, düğmeli evleri ve insanlarından çok etkilendiler. Burası doğal bir stüdyo. Katalog çekimimiz mükemmel oldu” dedi.
Alternatif turizm işletmecisi Tolga Özgüven, Pakistan’ın ünlü bir markasının ünlü bir model ile Ormana gibi bir yeri tercih etmiş olması bizi çok sevindirdi. Çok güzel bir sonuç çıktı. Başta Ülkemizi, Antalyamızı ve Ormanamızı tanıtmaktan dolayı mutluyuz dedi.

“Antalya’nın Safranbolu’su Ormana”
Ormana’nın artık Antalya’nın bir Safranbolu’su olduğuna dikkat çeken Özgüven, “Ormana artık bir film platosu gibi oldu. Ormana sadece konaklayan ve günübirlik gelen ziyaretçilere ev sahipliği yapmıyor. Birçok reklam ve sinema şirketlerinin vazgeçilmesi haline geldi. Örneğin, bundan önce yönetmenliğini Özcan Alper’in yaptığı uzun metrajlı “Karanlık Gece” isimli Türk filmi, birçok belgesel, kargo, banka, ünlü mücevher firmaları reklam filmleri çekildiği gibi, İngiliz ulusal kanallarından BBC tarafından “Kültür Kodası” konulu belgesel çektiler. Ayrıca sanatçı Sümer Ezgü ise “Bolu Beyi” türkünün klipini çekti. Bunun yanında ise Antalya, Alanya, Manavgat ve Akseki, Konya, Beyşehir ve Seydişehir’den de düğün albüm çekimlerini de Ormana’da çekiyorlar” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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