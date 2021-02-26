Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda 3 puan istiyor



Burcu MUTLU / ALANYA, (DHA)Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Geçen hafta evinde aldığı Galatasaray mağlubiyetini unutturmak isteyen Akdeniz temsilcisi, İstanbul deplasmanından 3 puanla dönmek istiyor.Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında bu sezon çıkışını sürdürmeye devam eden Aytemiz Alanyaspor, ligin başarılı başka bir ekibi Fatih Karagümrük'e konuk olacak. Cumartesi günü saat 13.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karşılaşmada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak. Son 7 maçın sadece birini kaybeden ve 12 puan toplayan Aytemiz Alanyaspor 42 puanla ligin 5'inci sırasında yer alıyor. Bu sezona oldukça iyi başlayan ancak bir süre istenmedik sonuçlarla puan kaybeden Akdeniz temsilcisi, en son kupada çeyrek finalde elediği rakibi Galatasaray'a karşı ligde mağlubiyet yaşadı. Buna karşılık bu sezon Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük de iyi başlangıç yaparak rakiplerine karşı başarılı sonuçlar elde etti. Son 7 maçta 3 mağlubiyet alan Karagümrük, bu karşılaşmalarda 10 puan toplayabildi. 37 puanla 8'inci sırada yer alan İstanbul temsilcisi, üst sıralardaki rakiplerini zorlamayı sürdürüyor. Bugüne dek lig tarihinde sadece ilk devrede oynanan maçta karşılaşan iki ekipten gülen taraf Alanyaspor oldu. Evinde oynanan maçı 2-0'lık skorla alan Akdeniz temsilcisi deplasmandaki maçı da alarak yarışta puan farkını açmak istemiyor.ALANYASPOR AVRUPA'NIN EN İYİLERİ ARASINDA

Ligin 24 golle en az gol yiyen 2'nci, 40 golle de en çok gol atan 5'inci takımı olan Alanyaspor, kendi gibi bol gol atan ancak kalesini de gole çok fazla kapatamayan rakibine karşı mücadele edecek. Karagümrük bugüne dek 39 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 34 gole engel olamadı. Bol pozisyonlu hareketli bir maç olması beklenirken, Alanyaspor'da Salih Uçan, Davidson ve Babacar'ın yine gol yollarında en etkili isimler olması bekleniyor. Ligin ayrıca oyun üstünlüğünü genellikle kendinde bulunduran takımı olan ve topa sahip olma oranında 1'inci sırada yer alan Akdeniz temsilcisi, bu istatistikle aynı zamanda Avrupa'nın 5 büyük ligindeki 119 takım arasında topa en fazla sahip olan takımlar arasında 8'inci sırada yer alıyor. Topa sahip olmanın yanı sıra bu oyununu hücum zenginliğiyle birleştirerek farkını gösteren Akdeniz temsilcisi, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde rakip kaleye en fazla şut çeken takım. Bu başarısıyla ilk sırada yer alan Aytemiz Alanyaspor'u; Napoli, Lyon, Barcelona, Bayern Münih, Paris Saint-Germain ve diğer takımlar takip ediyor.4 OYUNCU SINIRDA

Başarılı bir sezon geçiren ve performansıyla herkesten tam not alan Çağdaş Atan ve öğrencileri, Karagümrük maçını da kayıpsız geçmek istiyor. Takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken 4 oyuncu sarı kart sınırında. Efecan Karaca, Adam Bareiro, Berkan Kutlu ve François Moubandje bu maçta sarı kart görmeleri durumunda haftaya iç sahada oynanacak Göztepe maçında forma giyemeyecek.

MUHTEMEL 11: MarafonaJuanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Umut, Efecan, Salih, Davidson, BabacarSAKAT: Yok

CEZALI: YokDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLU

2021-02-26 10:32:42



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