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Aşırı talep sebebiyle yetersiz kalan isotun açığını şili biberi kapatıyor Antalya, Güneydoğu illerine ’şili biberi’ gönderiyor

İHA

Aşırı talep sebebiyle yetersiz kalan isotun açığını şili biberi kapatıyor Antalya, Güneydoğu illerine ’şili biberi’ gönderiyor

Antalya’da üretilen ve ihracatın gözdesi olan ’şili biberi’, şimdi Güneydoğu illerinin taleplerini de karşılamaya çalışıyor.
Antalya’nın Aksu ilçesinde yaklaşık 200250 dekar alanda üretilen ve yurt dışına ihraç edilen “şili biber” çok acı olmasından dolayı Güneydoğu illerinin de kurtarıcısı oldu. Yemeklerinde acıdan ödün vermeyen Şanlıurfa, Gaziantep ve Mardin illeri, aşırı talep sebebiyle isotun yetersiz kalmasından dolayı Antalya’da üretilen şili biberine yöneldi.
Aksu ilçesi Topallı Mahallesi’nde 4 yıl önce şili biber üretimine başlayan Ziraat Mühendisi Gökhan Basak, "Bizden birkaç yıl önce bu işe başlayan üreticilerimiz oldu. Onlardan görüp biz de başlama kararı aldık. 10 dekar alanda üretim yapıyoruz. Getirisi ve ihracat bakımından gayet verimli bir ürün. Ukrayna ve Rusya hattı yanında, son zamanlarda ülkemiz içerisinde Urfa bandından da talep geliyor. İsot bibere karşı pazar oluşturdu kendi kendine. Tüketim açısından biraz yetersiz geldiği için şili biberi de artık isot biberinin yerini almaya başladı" dedi.
Üretim yapıldığı günden bu yana Bulgaristan, Ukrayna, Rusya’ya ihraç edilen bibere daha sonra Almanya ve Romanya’dan da talep gelmeye başladığını kaydeden Basak, ”Son bir senedir Urfa’dan bir talep var. İki yıl öncesine kadar ihracı yapılırken, şimdi de kendi ülkemiz içinden Urfa, Antep, Mardin illerinden de talep söz konusu. İsot biber, üretimi yetersiz gelmeye başladığından “şili biberi” Antalya bölgesinden Güneydoğu’ya gidiyor” diye konuştu.
Üretimin Ağustos ayı içerisinde başladığını, yılbaşı zamanında da ürün toplandığını dile getiren Gökhan Basak, “5 ayda yetişen şili biberin daha çok kırmızı olanı talep ediliyor. Bu biber; pul biber, toz biber, ızgara, lokantalarda ve kebapçılarda daha çok kullanılıyor. Adana, Urfa, Antep bölgesi bunun için daha çok talepte bulunuyor, bizde onlara göre hareket ediyoruz” diye konuştu.
Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinden pazarcı esnafı Ahmet Çetin, Antalya’dan şili biberi geldiğini ifade ederek toptancı halinden alıp, perakende olarak pazarda müşterilerine sattığını dile getirdi.
Şili biberinin bolca kullanıldığı Urfa’da bulunan ciğerci Yaşar usta ise “Olmazsa olmazımız şili biberi, her bir dürüme beş adet atıyoruz, müşterilerimize öyle servis ediyoruz” dedi.

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