Asteria Kremlin Palace, sürdürülebilir geleceğin temellerini CW Enerji ile attı Proje ile yıllık 681 bin karbondioksit emisyonunun önüne geçilecek ve minimum 103 ağaç kurtarılacak

Sıra dışı mimarisi ile dünyanın en tanınmış yapılarından biri olan Kremlin Sarayı’nı Antalya’ya taşıyan Asteria Kremlin Palace, CW Enerji tarafından tamamlanan projeyle enerjisini güneşten almaya başladı. Proje ile yıllık 681 bin karbondioksit emisyonunun önüne geçilecek ve minimum 103 ağaç kurtarılacak.

CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, bugüne kadar Türkiye’nin her yerinde projeler ürettiklerini belirterek, “Güneş, dünyadaki en ucuz, kolay ulaşılır ve temiz enerji kaynağı. Günümüzde her çatının bir güneş enerji santrali olabilir. Asteria Kremlin Palace, güneş panelleri ile sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önemi gözler önüne serdi” dedi.

Sektörde ileri teknolojileri kullanarak yatırımcılarının enerji ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üreten CW Enerji, sıra dışı mimarisi ile dünyanın en tanınmış yapılarından biri olan Kremlin Sarayı’nı Antalya’ya taşıyan Asteria Kremlin Palace’a Güneş Enerji Santrali (GES) kurdu. Gerçekleşen yatırım kapsamında, otelin çatısına 843 kWp gücünde güneş elektrik santrali kuruldu. Santral, yaklaşık 1 milyon 135 bin kWp/yıl değerinde elektrik üretecek. Otel enerjisinin önemli bir kısmını güneşten karşılayarak yıllık 681 bin kilogram karbondioksit emisyonunun önüne geçecek ve minimum 103 ağacı kurtaracak.



En verimli en teknolojik çözümler

Konu hakkında açıklamalarda bulunan CW Enerji Genel Müdürü Volkan Yılmaz, çatı GES projelerini güçlü EPC partnerleri ile anahtar teslim şekilde yaptıklarını söyledi. En verimli, en teknolojik yollarla kaliteden ödün vermeden güneş enerji sisteminin kullanımının yaygınlaşması hedefinde olduklarını ifade eden Yılmaz, “Bugüne kadar Türkiye’nin her yerinde projeler ürettik. Bu kapsamda turizm sektöründe önemli bir yeri olan Asteria Kremlin Palace'da 843 kWp gücündeki santralimizi tamamladık ve yatırımcımıza teslim ettik. Asteria Kremlin Palace, güneş panelleri ile sürdürülebilir ve yenilenebilir enerji kaynaklarına verdiği önemi gözler önüne serdi. Güneş enerji santrali ile otel, elektrik ihtiyacının önemli bir miktarını güneş panelleri ile karşılayarak, çevreye sağladığı faydaların yanı sıra ülke ekonomisine de katkıda bulunacak” dedi.



Her çatı güneş enerji santrali olabilir

Güneşin dünyadaki en ucuz, kolay ulaşılır ve temiz enerji kaynağı olduğunu dile getiren Yılmaz, günümüzde her çatının bir güneş enerji santrali olabildiğine dikkat çekti. Yılmaz, "ileri teknoloji ürünleri ile donattığımız ARGE Merkezimizde, sektörümüz adına projeler üretmeye devam ediyoruz. Türkiye’nin en doğusundan en batısına kadar ürünlerimiz ulaşıyor. Türkiye'nin yenilikçi ve inovatif ürünlerine imzamızı atıyoruz” diye konuştu.



İklim değişikliği tehdidine karşı önlem

Küresel iklim değişikliği insanlık adına oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Dünya iklim değişikliği tehdidi ile karşı karşıya. Bu nedenle fosil yakıtların kullanımını mümkün olduğu kadar azaltıp, güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelerek mücadele edilmeli. Bunun için çatılara yapılacak güneş enerjisi sistemi ile elektrik enerjisi güneşten karşılanabilir. Böylece çevreye zararlı duman, gaz, karbonmonoksit, kükürt ve radyasyon gibi etkileri olmayan güneş enerji sistemi ile hem iklim değişikliği tehdidine karşı önlem alınır hem de tasarruf sağlanır” dedi.

