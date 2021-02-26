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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Evinde esrar yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

İHA

Evinde esrar yetiştiren 2 şüpheli tutuklandı

Antalya'da evlerinde uyuşturucu madde yetiştirip sattıkları tespit edilen 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, V.S. ve L.U. isimli şahısların uyuşturucu esrar maddesi yetiştirerek sattıkları yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine Şafak Mahallesinde yer alan iki ayrı adrese Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak düzenlenen operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 kök Hint keneviri bitkisi, 7 kilo 500 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken olayla ilgili V.S. ve L.U. gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen V.S. ve L.U. “Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak Veya Sağlamak” ve “2313 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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